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Менеджер: Хабиб прикончит Исраэля Адесанью за три раунда

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Менеджер: Хабиб прикончит Исраэля Адесанью за три раунда
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Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов. Фото: GIUSEPPE CACACE/AFP

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном бое россиянина с новозеландцем Исраэлем Ажесаньей, который является чемпионом UFC в среднем весе, передает «Чемпионат»

«Сейчас я кое-что скажу, и я знаю, что у многих людей от этого будет бомбить. Хабиб сейчас весит 90,7 кг. Если он сбросит вес до 84 кг, он остановит Исраэля Адесанью за три раунда – это моё мнение. Сейчас он побеждает тяжеловесов, полутяжеловесов, полусредневесов, легковесов. Он неудержим. Он как трактор. Если Хабиб захочет вернуться и скажет Дане Уайту, чтоб тот дал ему подраться в среднем весе, он прикончит Исраэля Адесанью за три раунда, потому что стили делают бои. Адесанья не сможет остановить его борьбу, он не сможет остановить его грепплинг. Ударка… Исраэль лучший ударник на планете, но Хабиб может вернуться и стать чемпионом UFC в среднем весе уже сегодня», — приводит слова менеджера Fight Time со ссылкой на Sherdog.

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