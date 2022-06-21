Боррель: обвинения РФ против Литвы - чистая пропаганда

"Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, 20 июня.

Боррель подчеркнул, что санкции Евросоюза распространяются на определенные российские товары и обеспечение транзита этих товаров через территорию Европейского союза, пишет Deutsche Welle. Литва действует в консультации с Еврокомиссией, сказал он, добавив, впрочем, что ЕС проверит руководящие принципы, предоставленные Вильнюсу, на предмет их полного соответствия.

Кремль: Приостановка Литвой транзита в Калининград - нарушение всего и вся

Ранее в тот же день Кремль назвал незаконным решение Литвы приостановить транзит в Калининградскую область товаров, подпадающих под санкции Евросоюза. "Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав в течение ближайших дней проанализировать ситуацию, а затем принять ответные меры.