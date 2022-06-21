За минувшую неделю общее количество безработных в Эстонии увеличилось на 200 человек после аналогичного снижения неделей ранее.
В качестве безработных зарегистрированы почти 5000 беженцев
В качестве безработных зарегистрированы почти 5000 беженцев
По состоянию на 19 июня, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 45 556 человек, пишет Rus.ERR.
Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7%, а по уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа - 10,4%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,1%. В столичном регионе показатель составляет 6,8%, и без работы в Таллинне и Харьюмаа остаются 21 780 человек.
На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы: из них в качестве безработных зарегистрировались 4781 человек, в том числе 10 - за прошлую неделю.
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