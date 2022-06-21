В качестве безработных зарегистрированы почти 5000 беженцев

По состоянию на 19 июня, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 45 556 человек, пишет Rus.ERR.

Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7%, а по уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа - 10,4%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,1%. В столичном регионе показатель составляет 6,8%, и без работы в Таллинне и Харьюмаа остаются 21 780 человек.