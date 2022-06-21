За последние месяцы значительно выросло число пассажиров поездов

Руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго сказал, что в мае этого года поездами было перевезено рекордное за последние три года количество пассажиров. «За первые пять месяцев 2022 года было совершено на 32% больше поездок, чем за тот же период прошлого года. С начала этого года для поездок поездами Elron воспользовались более 2,97 миллиона пассажиров, из них 681 600 в прошлом месяце. Опираясь на статистику продаж билетов, можно сказать, что, вероятно, выйдем на уровень 2019 года или на уровень рекордного по пассажиропотоку года», — пояснил руководитель по продажам и развитию Elron.