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Рост Euribor сделает заемщиков беднее

Андрес Херкель
Рост Euribor сделает заемщиков беднее
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Деньги.
Деньги. Фото: Konektus Photo/ Shutterstock

В июне случился небольшой исторический день для экономики: полугодовой показатель межбанковского финансового рынка Euribor впервые за семь лет поднялся выше нуля и составил ровно 0,009%. Что это значит? Речь идет о необеспеченной процентной ставке, по которой один приличный банк готов ссудить деньги в евро другому солидному банку. Например, на полгода или даже год.

Долгосрочный отрицательный уровень Euribor в 2015–2022 годы означал, что кредиты были дешевыми – особенно, конечно, для тех, кто привязал процентные ставки к Euribor. Теперь придется начинать платить больше процентов.

Также, вероятно, нет надежды на то, что Euribor снова упадет ниже нуля в ближайшем будущем, так как ожидается, что скоро Европейский центральный банк повысит ключевую процентную ставку. Банк неоднократно сигнализировал об этом в прошлом, и это решение может только ускорить рост Еuribor. Можно быть уверенным, что Еuribor будет расти и дальше. Хотя поначалу эта новость может показаться заемщикам пугающей, ее влияние на экономику в целом можно только приветствовать. Повышение процентных ставок в конечном итоге поможет замедлить рост цен. И это головокружительный взлет для нас.

В апреле Эстония показала самую высокую инфляцию в Еврозоне, которая достигла 19 процентов. Этот процесс будет продолжаться. Например, в мае цены на квартиры в Таллинне выросли на треть по сравнению с прошлым годом.

Эстонская экономика невелика и зависит от внешних воздействий, но такой уровень нельзя назвать только «путинской инфляцией». Тынис Оя, экономический журналист Postimees, написал несколько недель назад, что рекордно высокая инфляция в Эстонии была вызвана деньгами, выпущенными на рынок в результате небрежной пенсионной реформы.

Не следует также предполагать, что понимание Европейским центральным банком необходимости повышения процентных ставок однозначно связано со спасением наших темпов инфляции. Тот факт, что инфляция в Германии выросла до 7,8% в апреле, а в среднем по зоне евро до 7,5%, был достаточным сигналом тревоги.

Это как будто очень маленькие цифры по сравнению с нашей инфляцией в 19%? Из этого можно сделать только тот вывод, что у нас есть основания серьезно беспокоиться о состоянии нашего хозяйства. С одной стороны, это правда, что, если весь мир будет брать взаймы, нам незачем оставаться аскетами, но, с другой стороны, рост процентных ставок должен снова заставить нас осторожнее относиться к кредитам.

Напомним, самый высокий показатель Euribor был у нас осенью 2008 года, когда он вырос до 5,4 процента. Это, вероятно, произойдет снова, и более высокий показатель нанесет ущерб заемщикам. Однако экономику почти так же трудно предсказать, будущее очень сильно зависит от поворота войны.

Мы еще не знаем последствий санкций и всех сюрпризов цен на энергоносители, оторванных от нормальной рыночной экономики.

Возможности Европейского центрального банка по регулированию экономики на самом деле ограничены, и слишком быстрое повышение процентных ставок напугало бы не только заемщиков, но и страны с наибольшим уровнем задолженности, такие, как Италия. В то же время, это оказалось напоминанием о том, что заемные хлеб с картошкой могут кончиться.

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