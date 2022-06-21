Приближается Иванов день, когда многие разжигают костры. Чтобы праздник прошёл весело и без несчастных случаев, нужно помнить и следовать основным правилам разжигания костра, сообщила во вторник пресс-служба Спасательного департамента.
В преддверии праздников Спасательный департамент обратился с важным напоминанием
«Главное правило безопасного костра очень простое – костер нужно разводить на предназначенном для этого месте. Вокруг костра нужно убрать легковоспламеняющиеся материалы и лучше обложить это место большими камнями, чтобы из-за ветра огонь случайно не вышел за границы предназначенного места. Выбирая место для костра, нужно учитывать, чтобы поблизости не было линий электропередач, так как поднимающийся наверх горячий воздух может их повредить, что приведет к несчастью», - объяснил эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Микко Виркала.
«Огонь стоит разводить в безветренную погоду. Если вы хоть немного сомневаетесь – нужно ли разводить большой костер при таком ветре, то лучше сделать выбор в сторону маленького костра. Чтобы костер не перерос в пожар, его нужно разводить на безопасном расстоянии от зданий, леса и горючих материалов. Все зависит прежде всего от размера костра, но самое минимальное расстояние при разведении небольшого костра — это восемь метров или 13 шагов. Если хотите развести большой костёр, тогда расстояние должно быть еще больше», - повторил Виркала основные правила разведения костра.
Около мест разведения костра обязательно должны быть первоочередные средства для тушения огня – ведро с водой или огнетушитель, чтобы при необходимости затушить огонь и удержать костер под контролем. Костер никогда нельзя оставлять без присмотра, потому что для того, чтобы случился несчастный случай, достаточно лишь пары секунд.
При использовании гриля нужно так же, как и при разведении костра, соблюдать расстояние от горючих материалов – на каком расстоянии устанавливать гриль можно почитать в руководстве по его использованию. Если руководства нет, то выбирайте для гриля место, где поблизости нет горючих материалов, леса или зданий. Около гриля нужно также иметь первоочередные средства для тушения огня. Если вы используете гриль впервые, то первым делом обязательно прочитайте инструкцию к нему.
Спасательный департамент просит считаться с соседями как при использовании гриля, так и при разведении костра . О разведении костра, использовании гриля и о другом, касающемся безопасности, можно узнать подробнее, позвонив по номеру 1247.