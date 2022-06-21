Европейский союз развеял российские фейки о продовольственном кризисе в мире. Министры иностранных дел стран Африки получили соответствующее письмо с разъяснением.
В ЕС назвали истинного виновника продовольственного кризиса в мире
Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС по внешним делам.
Дипломат указал, что именно РФ блокирует экспорт украинского зерна, пишет УНИАН.
"Это целенаправленная попытка использовать продовольствие как оружие в войне. Это намеренная попытка создать голод в мире для того, чтобы оказывать давление на мир, ЕС и Украину. Типичная схема российской пропаганды – создать проблему, а затем обвинять нас в ней. Они обвиняют санкции ЕС в продовольственном кризисе. Это не наши санкции, а российские действия", – отметил Боррель.
По его словам, главы МИД африканских стран получили письмо с подробным объяснением о работе антироссийских санкций.
"В то же время мы готовы изучить совместно с ООН случаи, которые могут произойти, в случае чрезмерной реакции некоторых экономических актеров", – подытожил дипломат.