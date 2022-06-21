Confido: доля положительных тестов на коронавирус увеличилась в четыре раза

На прошлой неделе результаты почти 11% тестов были положительными. В первую неделю мая положительными оказались результаты 1,3% тестов, в середине месяца этот показатель составил 2,7%, сообщается в пресс-сообщении Confido.

"К сожалению, за последний месяц наблюдается быстрый рост заболеваемости, и на прошлой неделе результаты 11% тестов были положительными", - сказал руководитель экспресс-клиник Confido Мартин Талу, а также добавил, что люди часто обращаются в клиники, не имея никаких симптомов, например перед поездкой на отдых в страны, которые все еще требуют наличия соответствующей справки.

"Как мы знаем из прежнего опыта, ковид-позитивный человек может сам не знать о том, что болен, и это, в свою очередь, ускоряет распространение вируса", - предупредил Талу.