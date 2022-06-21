Неосторожное иглоукалывание привело к смерти пожилой женщины

5 мая этого года в Таллинне в квартире было обнаружено тело 74-летней женщины. Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что смерть могла быть вызвана некомпетентно оказанной услугой иглоукалывания. Служба по расследованию преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры возбудило уголовное дело в соответствии со статьей Уголовного кодекса об убийстве по неосторожности.

Сотрудники Криминальной полиции выяснили, что утром женщина посещала массажный кабинет в подвале многоквартирного дома в Ласнамяэ, где ей делали иглоукалывание. Когда она вернулась домой, здоровье женщины значительно ухудшилось, и она скончалась до того, как близкие успели вызвать скорую помощь. В начале июня в качестве подозреваемой в совершении преступления была задержана 67-летняя женщина, не имевшую права оказывать услуги лечения иглоукалыванием.

«Это необычный случай для полиции, когда женщина, обратившаяся за помощью в связи с проблемами здоровья, погибла от рук доморощенного иглотерапевта», — сказал глава службы по расследованию преступлений против личности Хиско Варес. «Конечно, вы должны заботиться о своем здоровье, но, пожалуйста, доверяйте только квалифицированным специалистам, которые действительно знают, что делают», — добавил Варес.

Все люди могут проверить компетентность, професси и место работы медицинских работников через публичный регистр медицинских работников Департамента здоровья.