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Неосторожное иглоукалывание привело к смерти пожилой женщины

rus.postimees.ee
Неосторожное иглоукалывание привело к смерти пожилой женщины
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Иглоукалывание. Изображение является иллюстративным
Иглоукалывание. Изображение является иллюстративным Фото: shutterstock.com

В начале июня Криминальная полиция Пыхьяской префектуры задержала женщину, подозревающуюся в непрофессиональном оказании услуги иглоукалывания, в результате которого умерла её 74-летняя клиентка.

5 мая этого года в Таллинне в квартире было обнаружено тело 74-летней женщины. Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что смерть могла быть вызвана некомпетентно оказанной услугой иглоукалывания. Служба по расследованию преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры возбудило уголовное дело в соответствии со статьей Уголовного кодекса об убийстве по неосторожности.

Сотрудники Криминальной полиции выяснили, что утром женщина посещала массажный кабинет в подвале многоквартирного дома в Ласнамяэ, где ей делали иглоукалывание. Когда она вернулась домой, здоровье женщины значительно ухудшилось, и она скончалась до того, как близкие успели вызвать скорую помощь. В начале июня в качестве подозреваемой в совершении преступления была задержана 67-летняя женщина, не имевшую права оказывать услуги лечения иглоукалыванием.

«Это необычный случай для полиции, когда женщина, обратившаяся за помощью в связи с проблемами здоровья, погибла от рук доморощенного иглотерапевта», — сказал глава службы по расследованию преступлений против личности Хиско Варес. «Конечно, вы должны заботиться о своем здоровье, но, пожалуйста, доверяйте только квалифицированным специалистам, которые действительно знают, что делают», — добавил Варес.

Все люди могут проверить компетентность, професси и место работы медицинских работников через публичный регистр медицинских работников Департамента здоровья.

Криминальное производство проводит служба по расследованию преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры, руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

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