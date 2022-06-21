Бывший пилот «Формулы-1» подал в суд на американскую команду Haas

«При расторжении контракта у Haas была задолженность по зарплате передо мной за 2022 год. И они до сих пор не выплатили ее. Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Разрыв соглашения с титульным спонсором не имел прямого влияния на мое будущее в команде», — сказал Мазепин.