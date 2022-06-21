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Бывший пилот «Формулы-1» подал в суд на американскую команду Haas

rus.postimees.ee
Бывший пилот «Формулы-1» подал в суд на американскую команду Haas
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Никита Мазепин.
Никита Мазепин. Фото: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Бывший пилот Ф1 Никита Мазепин подал в суд на американскую команду Haas из-за задолженностей по зарплате. По словам российского пилота, перед ним не были выполнены контрактные обязательства, сообщает news.ru со ссылкой на «РБК Спорт». 

«При расторжении контракта у Haas была задолженность по зарплате передо мной за 2022 год. И они до сих пор не выплатили ее. Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Разрыв соглашения с титульным спонсором не имел прямого влияния на мое будущее в команде», — сказал Мазепин.

Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в сезоне-2021. В начале марта этого года Haas уволил гонщика из-за событий в Украине. По это же причине был расторгнут контракт с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий».

Ранее сообщалось, что гоночный чемпионат «Формула-1» разорвал контракт с российским телеканалом «Матч ТВ», а также запретит доступ к сервису F1 TV Pro из России. Причина такого решения — спецоперация РФ на территории Украины.

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