Яна Тоом заявила о незаконности высылки гражданина РФ из-за угрозы безопасности. КаПо и полиция: требования закона соблюдены, основания серьезные

На днях на своем YouTube-канале евродепутат Яна Тоом говорила о высылке из страны 64-летнего Рамиля Усманова. Полиция безопасности назвала этого человека кремлевским провокатором, а его деятельность — угрожающей безопасности Эстонии. По утверждению члена Европарламента, Рамиля Усманова депортировали не только безосновательно, но еще и с нарушением закона, не выдав ему соответствующего решения. КаПо и Департамент полиции и погранохраны опровегают утверждения политика и настаивают, что с документами все в порядке, а причины для высылки - конкретные и весомые.