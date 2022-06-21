Завтра сокращенный рабочий день. Как долго нужно работать и как платят во время праздников?

Трудовая инспекция пишет на своем сайте, что предшествующий 23 июня рабочий день работодатель должен сократить на три часа. Если деятельность предприятия не позволяет сократить рабочий день, то работодатель должен договориться с работником о том, что накануне праздника он будет работать, как обычно.

Работодатель должен получить согласие работников относительно сокращенного рабочего дня уже на этапе составления графика работы. Если работник не согласен работать полный рабочий день в канун праздников, то работодатель не имеет права его заставлять. Работник должен сообщить работодателю о своем отказе не позднее, чем при получении графика. Если работник не сообщает о своем отказе работодателю, это означает, что он согласен с тем, что рабочий день сокращаться не будет, и позднее не может требовать сокращения рабочего дня на основании того же графика.

Если работник согласен не сокращать рабочий день, эти три часа считаются сверхурочными. Однако в случае суммированного учета рабочего времени на три часа сокращается календарная рабочая норма работника. В конце учетного периода выясняется, были ли эти три часа сверхурочными. Сверхурочная работа компенсируется работнику свободным временем или по договоренности оплатой в полуторакратном размере.

Если в силу экономической деятельности работодателя и на основании установленного графика работы необходимо работать также в День победы или Иванов день, то работнику согласно закону полагается двойная оплата труда. По договоренности работу в государственный праздник можно также компенсировать оплачиваемым свободным временем.