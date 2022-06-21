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Автопроизводители: зеленая революция преждевременна из-за сырьевого и энергетического кризиса

Эркки Эрилайд
Автопроизводители: зеленая революция преждевременна из-за сырьевого и энергетического кризиса
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Более широкое использование электромобилей предполагает значительное улучшение их зарядной способности. В то же время нет смысла делать зарядные станции, если нет машин, которые будут их использовать.
Более широкое использование электромобилей предполагает значительное улучшение их зарядной способности. В то же время нет смысла делать зарядные станции, если нет машин, которые будут их использовать. Фото: Mihkel Maripuu

Если автопроизводители осудили запрет на бензиновые автомобили, сторонники решения считают, что настоящая зеленая революция только начинается, давая новый импульс строительству зарядных сетей, расширяя модельный ряд электромобилей и снижая их стоимость.

Если автопроизводители осудили запрет на бензиновые автомобили, сторонники решения считают, что настоящая зеленая революция только начинается, давая новый импульс строительству зарядных сетей, расширяя модельный ряд электромобилей и снижая их стоимость. В последнее трудно поверить, поскольку цены на металлы, необходимые для производства электромобилей, — медь, никель, кобальт и литий — в последние годы резко выросли. Литий, например, за год дорожал в пять раз, и в мире ведутся споры о том, не слишком ли токсично его производство.

Нехватка зарядных станций

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