Автопроизводители: зеленая революция преждевременна из-за сырьевого и энергетического кризиса

Если автопроизводители осудили запрет на бензиновые автомобили, сторонники решения считают, что настоящая зеленая революция только начинается, давая новый импульс строительству зарядных сетей, расширяя модельный ряд электромобилей и снижая их стоимость. В последнее трудно поверить, поскольку цены на металлы, необходимые для производства электромобилей, — медь, никель, кобальт и литий — в последние годы резко выросли. Литий, например, за год дорожал в пять раз, и в мире ведутся споры о том, не слишком ли токсично его производство.