Суровая правда ⟩ За опоздание на самолет несет ответственность сам пассажир

Авиапассажир должен само позаботиться о том, чтобы ему хватило времени на прохождение всех предполетных процедур.

Очередь на проверку безопасности в Таллиннском аэропорту вызывает у пассажиров раздражение, поскольку невозможно быть уверенным, что ты вовремя успеешь на свой самолет. А кто ответит, если пассажир опоздает, кто возместит ему ущерб? Факт заключается в том, что сам пассажир: если он не прибыл в аэропорт на два часа раньше, пишет Postimees.