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Суровая правда ⟩ За опоздание на самолет несет ответственность сам пассажир

Кайа Коовит
За опоздание на самолет несет ответственность сам пассажир
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Авиапассажир должен само позаботиться о том, чтобы ему хватило времени на прохождение всех предполетных процедур.
Авиапассажир должен само позаботиться о том, чтобы ему хватило времени на прохождение всех предполетных процедур. Фото: Tairo Lutter

Очередь на проверку безопасности в Таллиннском аэропорту вызывает у пассажиров раздражение, поскольку невозможно быть уверенным, что ты вовремя успеешь на свой самолет. А кто ответит, если пассажир опоздает, кто возместит ему ущерб? Факт заключается в том, что сам пассажир: если он не прибыл в аэропорт на два часа раньше, пишет Postimees.

«Адреналин зашкаливает еще до начала путешествия, поскольку нет никакой уверенности в том, что ты попадешь на самолет», - признался в Таллиннском аэропорту один из пассажиров, в прошлое воскресенье собиравшийся на отдых в Болгарию.

«Я не уверен, что успею на этот рейс, хотя приехал в аэропорт почти за два часа до вылета, - рассказал читатель, пытающийся улететь самолетом Ryanair в Лондон. – Сейчас только одна надежда на то, что вылет задержится».

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