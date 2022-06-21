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Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Дополнено комментарием МИДа
rus.postimees.ee
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии
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Вертолет Ми-8. Иллюстративное фото.
Вертолет Ми-8. Иллюстративное фото. Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Вечером 18 июня вертолет пограничной охраны Ми-8 Российской Федерации (РФ) нарушил воздушное пространство Эстонии на Юго-Востоке страны в районе Койдула. Инцидент длился около двух минут.

Вертолет летел без предоставленного плана полета и с выключенным ответчиком. Российские пилоты не имели двусторонней связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ и передало ему ноту. Это второе нарушение воздушного пространства Эстонии в этом году. В прошлом году российские самолеты нарушали границу Эстонии пять раз.

В своем послании МИД Эстонии отметил, что это крайне серьезный и досадный случай, который, несомненно, вызовет дополнительную напряженность и ни в коем случае не приемлем.

Вице-канцлер Рейн Таммсаар, который встречался с послом России, еще раз подчеркнул, что Россия серьезно нарушила международное право, вторгнувшись в Украину, продолжает массовые убийства и причастна к массовой депортации украинцев в Россию. Мы еще раз призываем Россию немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить агрессию и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Таммсаар выразил солидарность с Литвой, подчеркнув, что Литва выполняет решения четвертого пакета санкций Европейского Союза. Россия должна перестать угрожать своим соседям и осознать, что её собственная агрессия против Украины имеет дорогую цену.

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