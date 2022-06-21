Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Вертолет летел без предоставленного плана полета и с выключенным ответчиком. Российские пилоты не имели двусторонней связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ и передало ему ноту. Это второе нарушение воздушного пространства Эстонии в этом году. В прошлом году российские самолеты нарушали границу Эстонии пять раз.

В своем послании МИД Эстонии отметил, что это крайне серьезный и досадный случай, который, несомненно, вызовет дополнительную напряженность и ни в коем случае не приемлем.

Вице-канцлер Рейн Таммсаар, который встречался с послом России, еще раз подчеркнул, что Россия серьезно нарушила международное право, вторгнувшись в Украину, продолжает массовые убийства и причастна к массовой депортации украинцев в Россию. Мы еще раз призываем Россию немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить агрессию и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.