Исследование: число просроченных платежей за год существенно возросло

Количество предприятий, получающих запросы на продление сроков оплаты, увеличилось с 81% в 2021 году, сообщила во вторник пресс-служба Intrum.

В этом году предприятия ожидают значительного скачка числа просроченных платежей. В Эстонии получение оплаты от клиентов занимает в среднем 55 дней, что немного больше, чем в среднем по Европе (54 дня). Разрыв между предложенными условиями и фактически полученными платежами остался примерно одинаковым для сегментов B2C и B2B, но значительно увеличился для платежей, поступающих из публичного сектора.

По словам исполнительного директора Intrum в странах Балтии Илвы Валейка, если европейские предприятия хотят пережить экономический шторм и продолжить рост, решающее значение будет иметь обеспечение своевременных платежей, к сожалению, в большей части Европы сохраняется «культура просроченных платежей».

"Европейская комиссия предупредила о том, что лишь четыре из десяти предприятий ЕС получают оплату вовремя и что просроченные платежи являются причиной четверти банкротств малых и средних предприятий. В отчете о платежеспособности 2022 года мы видим связь между своевременными платежами и способностью бизнеса расти. Две трети респондентов в Европе считают, что они могли бы расширить спектр предлагаемых продуктов и услуг, если бы клиенты платили им быстрее. Почти половина отмечает, что более быстрая оплата позволила бы им нанять больше сотрудников»,- отметила Валейка.