Растет число инфицированных и госпитализированных с Covid-19

По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе были проанализированы 6604 тестов, 822 из которых оказались положительными. Она добавила, что коэффициент заражаемости R держится чуть ниже единицы (0,98). Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, риск распространения коронавируса остается низким.

В последние семь дней количество госпитазированных из-за ковида было в среднем по четыре в день. По состоянию на утро понедельника, в больницах находился 71 пациент с Covid-19, 31 из которых был госпитализирован из-за симптоматического ковида. Вероятнее всего, еще какое-то время число госпитализированных будет удерживаться в пределах 60, но в июле вновь начнет увеличиваться.

За неделю были введены 1107 доз вакцины, новых вакцинаций начали 318. Дополнительную или бустерную дозу получили 461 470 человек. Всего охват двумя дозами вакцины составляет 63,7 процента всего населения страны.