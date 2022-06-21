Ян Левченко ⟩ Наше дело «правое»?

Сейчас, по мере того как война в Украине затягивается, а путинская риторика отчетливо обнажает далеко идущие имперские планы, этот шлейф становится все токсичнее. Отсюда активное стремление центристов от него избавиться и доказать, что они, в первую очередь, про социалку, про людей, что они, в отличие от реформистов, просто «хорошие». Беда в том, что никто не хорош и не плох. Причина неэффективности уже бывшей коалиции – в том, что ее участники не отстаивают различные идеи, а просто сражаются за верховенство в иерархии.

Эффективность исполнительной власти в представительной демократии напрямую зависит от пестроты политического спектра в правительстве. Это вовсе не значит, что вместо спокойной работы парламент будет погрязать в бесконечных дискуссиях. Наоборот. Именно оппозиционные точки зрения, встреча различных оптик и настроений создает в итоге стереоскопическую картину и позволяет разрабатывать альтернативные сценарии. Тогда «полет нормальный» не пять минут, а в течение всего срока избранного правительства. Этого Эстонии традиционно не хватает. Как, впрочем, и всей постсоциалистической Европе, будь это страны бывшей буферной зоны вокруг СССР или территории, которые были им оккупированы.