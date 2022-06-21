Вт, 21.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Симсон: существует реальный риск недостатка энергоресурсов в ЕС зимой

BNS
Симсон: существует реальный риск недостатка энергоресурсов в ЕС зимой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кадри Симсон.
Кадри Симсон. Фото: Olivier Hoslet

Зимой возможен реальный риск недостатка энергии для Евросоюза, передает пресс-служба ЕС слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в ходе бизнес-форума "Трех морей".

"Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность необходимы, но этого недостаточно. Сейчас мы не можем покрыть дефицит российского газа только этим. Зима не за горами, и это будет непростой момент. Мы не просто смотрим на высокие цены, существует реальный риск того, что у нас не хватит энергии для нашего общества", - сказала Симсон.

Ключевые слова
Наверх