Симсон: существует реальный риск недостатка энергоресурсов в ЕС зимой

"Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность необходимы, но этого недостаточно. Сейчас мы не можем покрыть дефицит российского газа только этим. Зима не за горами, и это будет непростой момент. Мы не просто смотрим на высокие цены, существует реальный риск того, что у нас не хватит энергии для нашего общества", - сказала Симсон.