Опрос: почти 80% эстонских школ положительно оценили прошедший учебный год

По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Лийны Пыльд, радует тот факт, что, несмотря на трудные времена, школы хорошо справились со своей работой, и что их оценка учебного года была положительной.

"Со своей стороны, мы старались помочь школам, проводя экспресс-тестирование для поддержания контактного обучения, оказывая поддержку для устранения пробелов в образовании, бесплатно предлагая школам дополнительных учителей на замену, а также запустив горячую линию школьных психологов, по которой можно получить помощь на эстонском, русском и украинском языках", - рассказала Пыльд, добавляя, что отзывы, полученные в ходе опроса, очень ценны. "Это поможет нам планировать будущую деятельность и находить решения проблем, возникающих при сотрудничестве со школами", - отметила она.

В опросе министерства, подводящем итоги 2021/22 учебного года, приняли участие 77% общеобразовательных школ и 81% учреждений профессионального образования. Средняя оценка учебному году составила 7,95 из 10.

Многие школы, ответившие на опрос, высоко оценили возможность проведения уроков в форме контактного обучения, поддержать которое помогли оперативно введенные в обращение экспресс-тесты. В школах также проводились совместные мероприятия и различные занятия в контактной форме, что ранее было невозможно. Большое количество школ отметили своих учеников и учителей. Они были довольны тем, что, несмотря ни на что, мотивация детей к обучению не снижается, а учителя поддерживают и, при необходимости, заменяют друг друга.