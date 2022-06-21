На ледокольные услуги зимой потребуется дополнительно 1 121 460 евро из госрезерва

Бюджет Транспортного департамент на 2022 год предусматривает чуть более 5,6 млн евро на покрытие хозяйственных расходов на зимнюю навигацию плюс неиспользованный остаток в размере 228 000 евро, перешедший с 2021 года. 720 000 евро предусмотрено в покрытие расходов на рабочую силу, говорится в пояснительной записке.

Однако базовый бюджет учитывает условия очень мягкой зимы, когда ледовые работы не проводятся или ведутся в незначительных масштабах только на Пярнуском и Рижском заливах. В холодные и обильные льдом зимы департаменту на предоставление ледокольных услуг требовалось дополнительное финансирование.

Из-за продолжительной и обильной льдом зимы 2022 года выделенного департаменту бюджета зимней навигации не хватило на покрытие расходов, необходимых для оказания ледокольных услуг на Пярнуском и Рижском заливах, в частности на топливо, электроэнергию и фрахт ледокола Botnica.

Ледокольные работы на Пярнуском и Рижском заливах начались 10 декабря прошлого года, а завершились 5 апреля этого года. С начала ледокольных работ многоцелевое судно EVA-316 оказало ледокольные услуги 216 раз и израсходовало 343 000 литров топлива.