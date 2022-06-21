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На ледокольные услуги зимой потребуется дополнительно 1 121 460 евро из госрезерва

BNS
На ледокольные услуги зимой потребуется дополнительно 1 121 460 евро из госрезерва
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EVA-316
EVA-316 Фото: Lilli Tölp

Транспортный департамент подал в Министерство экономики и коммуникаций (MKM) ходатайство о выделении из государственного резерва 1 121 460 евро на покрытие расходов на ледокольные услуги, необходимые для обеспечения зимней навигации 2022 года.

Бюджет Транспортного департамент на 2022 год предусматривает чуть более 5,6 млн евро на покрытие хозяйственных расходов на зимнюю навигацию плюс неиспользованный остаток в размере 228 000 евро, перешедший с 2021 года. 720 000 евро предусмотрено в покрытие расходов на рабочую силу, говорится в пояснительной записке.

Однако базовый бюджет учитывает условия очень мягкой зимы, когда ледовые работы не проводятся или ведутся в незначительных масштабах только на Пярнуском и Рижском заливах. В холодные и обильные льдом зимы департаменту на предоставление ледокольных услуг требовалось дополнительное финансирование.

Из-за продолжительной и обильной льдом зимы 2022 года выделенного департаменту бюджета зимней навигации не хватило на покрытие расходов, необходимых для оказания ледокольных услуг на Пярнуском и Рижском заливах, в частности на топливо, электроэнергию и фрахт ледокола Botnica.

Ледокольные работы на Пярнуском и Рижском заливах начались 10 декабря прошлого года, а завершились 5 апреля этого года. С начала ледокольных работ многоцелевое судно EVA-316 оказало ледокольные услуги 216 раз и израсходовало 343 000 литров топлива.

На Финском заливе преобладают ветры южных и западных направлений, поэтому весь формирующийся у берегов Эстонии лед дрейфует в направлении побережья Финляндии, из-за чего необходимости в ледоколе не возникает.

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