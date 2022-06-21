Препарат Pfizer от коронавируса поступит в эстонские аптеки еще летом

Европейская комиссия до сих пор ведет переговоры о закупке препаратов Molnupiravir компании Merck, и Эстония также участвует в этой совместной закупке.

Кроме того, Евросоюз намерен закупить лекарство Sotrovimab. Договор о поставке составляется, однако у Эстонии пока нет данных о сроках.