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Препарат Pfizer от коронавируса поступит в эстонские аптеки еще летом

rus.postimees.ee
Препарат Pfizer от коронавируса поступит в эстонские аптеки еще летом
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Лекарство от коронавируса предназначено прежде всего для тех, кто подвержен риску тяжелого течения болезни.
Лекарство от коронавируса предназначено прежде всего для тех, кто подвержен риску тяжелого течения болезни. Фото: Tairo Lutter / Postimees

В Евросоюзе будет осуществлена давно откладывавшаяся совместная закупка препаратов от коронавируса, и лекарство фармацевтической компании Pfizer прибудет в Эстонию в третьем квартале, пишет Rus.Err.ee.

Европейская комиссия до сих пор ведет переговоры о закупке препаратов Molnupiravir компании Merck, и Эстония также участвует в этой совместной закупке.

Кроме того, Евросоюз намерен закупить лекарство Sotrovimab. Договор о поставке составляется, однако у Эстонии пока нет данных о сроках. 

Разработанное Pfizer лекарство Paxlovid нужно начинать использовать как можно раньше, лечебный курс длится пять дней и обходится Больничной кассе в 750 евро, из которых пациент платит 2,5 евро. Активные вещества находятся в двух отдельных таблетках, обе таблетки следует принимать одновременно два раза в день.

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