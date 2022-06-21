В Евросоюзе будет осуществлена давно откладывавшаяся совместная закупка препаратов от коронавируса, и лекарство фармацевтической компании Pfizer прибудет в Эстонию в третьем квартале, пишет Rus.Err.ee.
Препарат Pfizer от коронавируса поступит в эстонские аптеки еще летом
Препарат Pfizer от коронавируса поступит в эстонские аптеки еще летом
Европейская комиссия до сих пор ведет переговоры о закупке препаратов Molnupiravir компании Merck, и Эстония также участвует в этой совместной закупке.
Кроме того, Евросоюз намерен закупить лекарство Sotrovimab. Договор о поставке составляется, однако у Эстонии пока нет данных о сроках.
Разработанное Pfizer лекарство Paxlovid нужно начинать использовать как можно раньше, лечебный курс длится пять дней и обходится Больничной кассе в 750 евро, из которых пациент платит 2,5 евро. Активные вещества находятся в двух отдельных таблетках, обе таблетки следует принимать одновременно два раза в день.