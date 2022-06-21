Роскошный Bugatti Роналдо попал в аварию

По информации источника, 20 июня автомобиль врезался в сарай для инструментов, в котором хранились газовые баллоны. Роналду, который проводит отпуск с семьёй на Мальорке, не находился в машине. Неизвестно, кто находился в автомобиле на момент ДТП, пострадавших нет. По версии полиции, водитель не справился с управлением.