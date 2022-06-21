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Роскошный Bugatti Роналдо попал в аварию

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Роскошный Bugatti Роналдо попал в аварию
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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: Pedro Rocha/ZUMAPRESS.com

Автомобиль Bugatti Veyron, владельцем которого является нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, попал в аварию на Мальорке, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на La Vanguardia. 

По информации источника, 20 июня автомобиль врезался в сарай для инструментов, в котором хранились газовые баллоны. Роналду, который проводит отпуск с семьёй на Мальорке, не находился в машине. Неизвестно, кто находился в автомобиле на момент ДТП, пострадавших нет. По версии полиции, водитель не справился с управлением.

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