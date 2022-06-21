Каждый раз, приезжая в Силламяэ, я не перестаю удивляться пустынности улиц и тишине во дворах. Когда-то один из самых секретных и незаметных для граждан СССР город и ныне сохраняет печать некоей тайны. Но если раньше она объяснялась статусом закрытого города, то сегодняшняя тишина – это беззвучное эхо кризиса.
В пустынном Силламяэ нет работы, но есть вакансии
По мнению торгового работника Евгении (48), основа проблем города – безработица. «Во время пандемии проблема усугублялось, а сейчас еще и война России с Украиной. Нужно, чтобы заработали предприятия, необходимы инвестиции, иначе регион вымрет естественным образом. У молодых нет стимулов здесь оставаться, семью заводить. А мы… Ну, я вот в магазине работаю, а человека постарше даже сюда не возьмут», – отмечает она.
Лучшим стимулом для молодежи могут быть высокие зарплаты и гарантированные рабочие места. Именно поэтому многие молодые люди и девушки стремятся окончить Вирумааский центр профессионального образования, являющийся вторым образовательным учреждением в Эстонии по числу одновременно обучающихся студентов: около 2500 на уровневом обучении и 3000 на ежегодном переобучении. Но и наличие специальности не гарантирует высокооплачиваемую работу.
Повар Татьяна (21) говорит, что учебный процесс не успевает за изменениями на рынке труда. «Мои друзья связаны с логистикой, горным делом, химией, питанием. Но пока учишься, спрос на некоторые профессии пропадает. Ковид очень повлиял на сферу услуг, многие лишились работы, даже дня не проработав после профцентра. На шахтах тяжело. Да и в порту, где у меня родители работают».
Без газа никак
Атмосфера напряженности чувствуется не только среди работников порта, на шахтах и карьерах. Энергетическое эмбарго, введенное мировым сообществом в отношении России, серьезно меняет экономическую ситуацию во всем Ида-Вирумаа, а в Силламяэ особенно. Для успешной работы предприятий и обслуживания сопутствующей инфраструктуры необходимы бесперебойные поставки энергии по предсказуемым ценам.
В регионе есть такие заводы, как Eastman Specialties OÜ, производящий бензоат натрия (популярный пищевой консервант), Nitrofert, производивший карбамид, аммиачную селитру и удобрения, Viru Keemia Grupp, являющийся крупнейшим сланцеперерабатывающим предприятием в мире. Добавить к этому грузовой порт, и катастрофичность дефицита газа станет очевидной.
Сланец поможет жить
53-летний инженер Владимир убежден, что у города есть все для успешного будущего. «У нас есть инфраструктура, есть специалисты, научная традиция, промышленность и крупнейший порт – по сути, балтийские ворота. Вы только представьте: небольшой город – и столько всего. Нам нужно решить вопрос обеспечения наших предприятий энергией по стабильной цене, а это развитие наукоемких технологий, это высококачественные продукты из сланца. Одно место научного специалиста создает четыре-пять обычных рабочих мест».
Учитывая, что в сланцевой промышленности занято порядка 5000 человек, предприятия переработки сланца могли бы обеспечить работой в четыре раза больше людей. Речь и о развитие параллельных отраслей – логистики, сектора сопутствующих товаров и услуг. Стабильные доходы способствуют росту покупательской способности и уровня социальной защиты тех, кто нетрудоспособен или не нужен, по мнению работодателей, на рынке труда.
22-летний безработный Сергей жалуется: «Для меня с работой тут полный абзац. Я инвалид и на работу устроиться не могу. Сколько я прошел собеседований, сколько CV заполнил, и хоть бы что! В Кассе по безработице предложений полно, но это формальность. В реальности мне говорят одно и то же: «Мы с вами свяжемся». Надо, чтобы было выгодно нанимать инвалидов. А сейчас на эту тему молчок», – заключает Сергей.
Бизнес по-русски
По данным на конец мая в Кассе по безработице в Силламяэ числится около 500 человек. Однако даже на фоне нынешнего экономического кризиса вакансий там хватает. Откуда же такой высокий процент незанятости? В Ида-Вирумаа – это каждый десятый житель. Частное общение с горожанами дает неожиданный ответ. В Ида-Вирумаа большое количество людей живет приграничной торговлей – мелкой для своих через интернет и средней через небольшие лавки и ярмарки. Разница цен и нормы товаров, разрешенных для перемещения через границу, больших доходов не приносят, однако при системных перемещениях это помогает протянуть, и даже неплохо.
Несмотря на удручающую картину с занятостью (по данным Кассы по безработице, в апреле в Ида-Вирумаа этот показатель составлял 11%) многие не становятся на учет в Кассу, не идут учиться, а просто ходят за товарами через границу. Среди местных такие люди называются «несуны».
Преимущества такого использования географического положения очевидны: свободный график, отсутствие начальства и языкового барьера, а также право полной анонимности. Нигде в Эстонии я не встречал более скрытных граждан, как в некогда засекреченном Силламяэ. При подготовке этого материала ни один человек, кроме мэра, не дал согласие на публикацию своей фамилии и фотографии, однако данные сохранены в редакции.
Кто поддержит компании, пострадавшие от санкций?
ТЫНИС КАЛБЕРГ, мэр Силламяэ
Занятость – важный показатель, который мы отслеживаем. Люди, получившие международную защиту, также встали на учет в Кассу по безработице. Сегодня уровень безработицы существенно не растет. Например, по сравнению с началом мая количество безработных даже уменьшилось.
Война и санкции влияют на экономику в целом и не имеют немедленного эффекта. Порт Силламяэ является крупнейшим транзитным портом в Эстонии, и если международная торговля не работает, либо ЕС или Эстонское государство вводят санкции против частного лица или компании, это, безусловно, может сказаться на занятости в целом.
Но это сектор с более высоким уровнем средней заработной платы, в котором работает много людей. Многое завязано на хозяев порта. У нас хорошие контакты и сотрудничество с Кассой по безработице, но переход на новую работу индивидуален для каждого человека в зависимости от квалификации, пожеланий по зарплате и других факторов. В частности, мы надеемся, что компании смогут продолжить свою работу и что государство найдет способы поддержать те из них, которые пострадали от санкций в отношении РФ.