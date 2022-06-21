В пустынном Силламяэ нет работы, но есть вакансии

Бизнес по-русски

По данным на конец мая в Кассе по безработице в Силламяэ числится около 500 человек. Однако даже на фоне нынешнего экономического кризиса вакансий там хватает. Откуда же такой высокий процент незанятости? В Ида-Вирумаа – это каждый десятый житель. Частное общение с горожанами дает неожиданный ответ. В Ида-Вирумаа большое количество людей живет приграничной торговлей – мелкой для своих через интернет и средней через небольшие лавки и ярмарки. Разница цен и нормы товаров, разрешенных для перемещения через границу, больших доходов не приносят, однако при системных перемещениях это помогает протянуть, и даже неплохо.

Несмотря на удручающую картину с занятостью (по данным Кассы по безработице, в апреле в Ида-Вирумаа этот показатель составлял 11%) многие не становятся на учет в Кассу, не идут учиться, а просто ходят за товарами через границу. Среди местных такие люди называются «несуны».

Преимущества такого использования географического положения очевидны: свободный график, отсутствие начальства и языкового барьера, а также право полной анонимности. Нигде в Эстонии я не встречал более скрытных граждан, как в некогда засекреченном Силламяэ. При подготовке этого материала ни один человек, кроме мэра, не дал согласие на публикацию своей фамилии и фотографии, однако данные сохранены в редакции.