Российская сторона потребовала от Евросоюза восстановления нормального функционирования транзита между Калининградом и остальной территорией РФ, пригрозила ответными мерами, сообщили во вторник в МИД России.
МИД РФ пригрозил Евросоюзу ответными мерами в случае отказа восстановить калининградский транзит
"21 июня в МИД России был вызван глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер. Представителю Евросоюза заявлен решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Послу ЕС указано на недопустимость подобных действий, нарушающих соответствующие юридические и политические обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности, отметили в МИД РФ.
"Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита. Иначе последуют ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на блокаду Литвой с подачи стран Запада транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. "На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", - сказал Патрушев на проходящем во вторник в Калининграде совещании по актуальным вопросам нацбезопасности на Северо-Западе России.
17 июня, как сообщил ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции. По словам Алиханова, по предварительным оценкам это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.
20 июня временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. "Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.
Литва, со своей стороны, заявила, что не вводила односторонних ограничений, поскольку такой запрет предусмотрен санкциями ЕС. Они были введены в отношении России в связи с ее действиями на Украине.
"Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу", - сообщил 20 июня литовский МИД.