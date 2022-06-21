МИД РФ пригрозил Евросоюзу ответными мерами в случае отказа восстановить калининградский транзит

20 июня временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. "Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Литва, со своей стороны, заявила, что не вводила односторонних ограничений, поскольку такой запрет предусмотрен санкциями ЕС. Они были введены в отношении России в связи с ее действиями на Украине.