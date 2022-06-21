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Новый тренер Контавейт рассказал о планах тренировок

rus.postimees.ee
Новый тренер Контавейт рассказал о планах тренировок
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Торбен Белтц.
Торбен Белтц. Фото: imago sportfotodienst via www.imago-images.de/imago images/Hasenkopf

На прошлой неделе Анетт Контавейт начала работать с новым тренером – Торбеном Белтцем, который сообщил, в каком направлении будет развивать вторую ракетку Эстонии.

«Например, уровень ее физической подготовки очень важен для того, чтобы быть агрессивным игроком, - сказал Белтц в интервью для ERR.ee – Подача и защита также играют существенную роль, в случае хороших игроков крайне важно, чтобы подача и защита были очень острыми. Упражняемся в обоих направлениях очень интенсивно. Так что есть множество вещей, которые даже вторая ракетка мира может улучшить».

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