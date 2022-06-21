Торговцы подняли цену на водку больше, чем производители

Тармо Лауринг говорит, что стоимость зерна и другого сырья, необходимого для производства крепкого алкоголя, а также электроэнергии, явно увеличилась, но это лишь малая часть конечной цены магазина.

«Большую часть стоимости крепкого алкоголя составляет акциз. Например, за полулитровую бутылку водки стоимостью 6,5 евро акциз составляет 4,5 евро, а остальные два евро делят между собой торговец и производитель. Даже если цена производства водки вырастет, например, вдвое, это фактически будет означать повышение цены примерно на 50-70 центов. В реальности после повышения цен для производителя добавляют магазины со своей стороны к цене как минимум столько же», — сказал Лауринг.

«Очень яркий пример был этой весной, когда Liviko повысила отпускную цену водки Laua Viin на 20 центов. Согласно нашему анализу, средняя цена бутылки в магазинах увеличилась на 50 центов. На данный момент мы морально готовимся к тому, что осенью цена снова вырастет, но в основном это розничная наценка, а не себестоимость», — добавил Лауринг.

«Весной мы тоже подняли цену на Laua Viin, но ровно настолько, насколько это сделал производитель, т.е. на 20 центов. У нас конкретная рентабельность, и мы не видим смысла ее удваивать сейчас. Если цены на приобретаемые товары увеличатся, оборот и прибыль торговца также немного вырастит, что фактически должно покрыть увеличение расходов на содержание магазина», — сказал Лауринг.

По словам руководителя А1000 Market, очередного серьезного обоснованного повышения цен можно будет ожидать не раньше начала следующего года, когда государство поднимет акцизы на алкоголь. «Из недавнего повышения акцизного сбора на алкоголь стало ясно, что магазины пользуются этой возможностью и фактически добавляют ту же сумму», — добавил Лауринг.