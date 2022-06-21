Место упокоения первым отдавшего свою жизнь за свободу Эстонии Ханса Кулли находится на кладбище Пыльтсамаа. Поскольку в живых не осталось ни одного его родственника, могила пришла запустение, а памятник зарос толстым слоем мха, пишет Tartu Postimees.
Галерея ⟩ К Дню победы привели в порядок могилу первого павшего за свободу Эстонии
Прошлой осенью военные историки вместе с членом Кайтселийта Рюнно Савиром и членом организации "Нооред коткад" орлом Робином Мартти Ляэтсом нашли на Пыльтсамааском кладбище могилу первого погибшего за свободу Эстонии – Ханса Кулли.
Кулли жил в Выру и держал там кинотеатр, но похоронили его там, где он родился – в Пыльтсамаа. Член дружины самообороны Ханс Кулли был ранен 24 февраля 2018 года во время перестрелки в Выру. От полученных ранений он скончался в тот же день в выруской больнице.
До того как история гибели Ханса Кулли стала достоянием общественности, считалось, что первым за свободу Эстонии погиб входивший в Омакайтсе латыш Йоханн Муйщнек, который был ранен 24 февраля 1918 года, но умер только на следующий день, 25 февраля.
Историк Пыльтсамааской дружины Кайтселийта Рюнно Савир хотел, чтобы могила Ханса Кулли была приведена в порядок. Вместе с членами дружины "Нооред коткад" он очистил место захоронения от мусора и листьев, но массивный памятник и опалубка нуждались в мойке под давлением.
«К счастью, управа волости Пыльтсамаа поддержала идею, руководитель по маркетингу и связям с общественностью волости Райво Суни очень помог получить помощь от самоуправления», - объяснил Савир.
Теперь накануне Дня победы могила Ханса Кулли приведена в порядок. Волостная управа заказала уборку и вывоз мусора. Могилу покрыли геотекстилем и засыпали новым слоем песка. Чтобы очистить памятник, волость заказала мойку под давлением, таким образом, у захоронения теперь совершенно иной облик. «Было непонятно, почему камень и опалубка покрыты красной краской, оказалось, что это такой толстый слой мха», - сказал Савир.
Савир и военный историк Айн Крилло хотят в будущем установить у могилы Ханса Кулли инфостенд. «Вся остальная информация есть, но у нас по-прежнему нет его фотографии», - сказал Савир.
Он убежден, что фото Кулли где-то имеется, поскольку тот держал кинотеатр и такого яркого человека, конечно, фотографировали: «Но, как это всегда бывает при изучении истории, информация появится, когда будем копать слой за слоем, часто из неожиданного места. Я уверен, что однажды фото где-то всплывет - так же, как мы нашли могилу Ханса Кулли».
На надгробном памятнике написано: "Семья доктора Яана Кулли, отец Юри, дядя Ханс". Насколько известно Рюнно Савиру, никто, кроме Ханса Кулли, там не похоронен, поскольку семью доктора Яана Кулли в 1941 году депортировали в Сибирь, и оттуда никто не вернулся. Из семьи Кулли теперь вообще никого не осталось. У Ханса и его жены Юлие Кулли детей не было. Часть родственников сбежали во время войны на Запад, их потомки теперь живут в Швеции, но связь с Эстонией у них утрачена.
Поэтому вопрос приведения могилы Ханса Кулли так запал в душу Рюнно Савиру и другим членам Пыльтсамааской дружины Кайтселийта.