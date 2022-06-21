Галерея ⟩ Могилу первого погибшего за свободу Эстонии человека привели в порядок ко Дню победы

Прошлой осенью военные истории вместе членом дружины Кайтселийт Рюнно Савиром и молодым орлом Робином Мартти Ляэтсом нашли на Пыльтсамааском кладбище могилу первого погибшего за свободу Эстонии – Ханса Кулли.

Кулли жил в городе Выру и держал там кинотеатр, но его похоронили там, где он родился – в Пыльтсамаа. Член дружины самообороны Ханс Кулли был ранен 24 февраля 2018 года во время перестрелки в Выру. От полученных ранений он скончался в тот же день в выруском больнице.

До того, как история гибели Ханса Кулли стала достоянием общественности, считалось, что первым за свободу Эстонии погиб входивший в Омакайтсе латыш Йоханн Муйщнек, который был ранен 24 февраля 1918 года, но умер только на следующий день, 25 февраля.

Историк Пыльсамааской дружины Кайтселийта Рюнно Савир хотел, чтобы могила Ханса Кулли была приведена в порядок. Вместе с молодыми орлами дружины он очистил место захоронения от мусора и листьев, но массивный памятник и опалубка нуждались в мойке под давлением.

«К счастью, управа волости Пыльсамаа поддержала идею, руководитель по маркетингу и связям с общественностью волости Райво Суни очень помог получить помощь от самоуправления», - объяснил Савир.