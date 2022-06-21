Публике представили дизайн медали, посвященной забегу Südasuve väljakutse

Стартующий 17 июля с пляжа Вызу 10- или 4-километровая трасса, которую можно преодолеть бегом, скандинавской ходьбой или просто прогулочным шагом, традиционно собрал более 700 участников. А добавленные в этом году к мероприятию азбеги для детей сделали мероприятие по-настоящему семейным. Важной частью любого спортивного мероприятия является медаль финалиста, которой организатор награждает и признает вклад каждого человека, вставшего с дивана ради собственного здоровья.

«Мы сделали своей миссией побудить людей двигаться и внести тем самым вклад в собственное здоровье. И очень четко понимали, что создание маршрута для сомневающихся или же очень занятых людей потребует от нас, как от организаторов, также огромного вклада. Очень красивая, сбалансированная и особая медаль – как будто вишенка на торте и, согласно результатом опросов, является важной частью мотивации», - сказала Лаура Руус, генеральный секретарь мероприятия.

Автор почти ежегодно побеждающих в конкурсах медалей – вновь дизайнер Творческого центра Раквере Юле Кяэн-Торм. В 2021 году она завоевала титул самой красивой медали забегов благодаря созданной ею медали в честь забега Neptunas Eesti Ööjooks - Narva talv и занявшая с медалью Neptunas Eesti Ööjooks – Rakvere третье место. Изготовило медаль предприятие Medalimeister OÜ.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие как в забеге Вызу 17 июля, так и на трассы виртуального забега. Преодолеть дистанцию можно как бегом, так и скандинавской ходьбой или прогулочным шагом. Также приветствуются и молодые родители, чьи малыши еще в колясках.