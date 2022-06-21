Вт, 21.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Публике представили дизайн медали, посвященной забегу Südasuve väljakutse

rus.postimees.ee
Публике представили дизайн медали, посвященной забегу Südasuve väljakutse
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Медаль Revin Grupp Südasuve Challenge 2022.
Медаль Revin Grupp Südasuve Challenge 2022. Фото: Postimees

Автором медали проходящего в четвертый раз забега Südasuve väljakutse («Вызов середины лета» - ред.) стала дизайнер Творческого центра Раквере Юле Кяэн-Торм.

Стартующий 17 июля с пляжа Вызу 10- или 4-километровая трасса, которую можно преодолеть бегом, скандинавской ходьбой или просто прогулочным шагом, традиционно собрал более 700 участников. А добавленные в этом году к мероприятию азбеги для детей сделали мероприятие по-настоящему семейным. Важной частью любого спортивного мероприятия является медаль финалиста, которой организатор награждает и признает вклад каждого человека, вставшего с дивана ради собственного здоровья.

«Мы сделали своей миссией побудить людей двигаться и внести тем самым вклад в собственное здоровье. И очень четко понимали, что создание маршрута для сомневающихся или же очень занятых людей потребует от нас, как от организаторов, также огромного вклада. Очень красивая, сбалансированная и особая медаль – как будто вишенка на торте и, согласно результатом опросов, является важной частью мотивации», - сказала Лаура Руус, генеральный секретарь мероприятия.

Автор почти ежегодно побеждающих в конкурсах медалей – вновь дизайнер Творческого центра Раквере Юле Кяэн-Торм. В 2021 году она завоевала титул самой красивой медали забегов благодаря созданной ею медали в честь забега Neptunas Eesti Ööjooks - Narva talv и занявшая с медалью Neptunas Eesti Ööjooks – Rakvere третье место. Изготовило медаль предприятие Medalimeister OÜ.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие как в забеге Вызу 17 июля, так и на трассы виртуального забега. Преодолеть дистанцию можно как бегом, так и скандинавской ходьбой или прогулочным шагом. Также приветствуются и молодые родители, чьи малыши еще в колясках.

Дополнительная информация и форма для регистрации на сайте ööjooks.ee

Ключевые слова
Наверх