Беженцы из Украины могут получить одежду в Таллинне

До 22 июня украинские военные зарегистрированные в Таллинне беженцы могут на основании валидации Единой карточки бесплатно получить одежду в качестве первичной помощи в Центре повторного использования (Пунане, 50). В дальнейшем им следует обращаться за такого рода помощью в Центр беженцев, расположенный на Нийне, 2.

Расположенный в непосредственной близости от Продуктового банка Центр повторного использования завершит в эту среду выдачу вещевой помощи только украинским беженцам, и с 1 июля вновь откроется для всех жителей города. В дальнейшем за такого рода помощью военным беженцам из Украины следует обращаться в Центр беженцев – там, после определения потребности, нуждающихся будут направлять к партнерам, которые будут также на основании Единой (зеленой) карточки выдавать необходимую им одежду.

Таллиннский центр беженцев открыт по понедельникам с 9 до 18 часов, со вторника по четверг с 9 до 17часов, а по пятницам с 9 до 16 часов. С 22 по 24 июня Центр будет закрыт в связи с государственными праздниками, работа возобновится в понедельник 27 июня.

С понедельника желающие помочь беженцам горожане могут приносить пригодные вещи в магазин повторного использования Эстонского Красного Креста, расположенный по адресу Кадака-теэ, 54а.