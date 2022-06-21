В Таллинне помогут утолить жажду около 40 общественных кранов с питьевой водой

«Без воды никто из нас не может прожить, однако в жаркую погоду доступность питьевой воды играет особенно важную роль. Этим летом в городе работают 38 общественных кранов с питьевой водой, из них можно налить питьевую воду, качество которой проконтролировано», – сказал вице-мэр Владимир Свет, добавив, что, если питьевая вода из-под крана находится в удобном доступе для горожан, это также помогает беречь природу, так как снижается число пластиковых отходов.

«Если хотя бы половина таллиннцев будет летом набирать питьевую воду в собственные полулитровые бутылки, за день мы смогли бы сэкономить на производстве примерно 225 тысяч пластиковых бутылок, их транспортировке и сберегли бы ресурсы, затрачиваемые на обращение с ними», – рассказал директор по управлению имуществом предприятия AS Tallinna Vesi Тарви Томберг. По данным предприятия воду из-под крана пьет около 90 процентов конечных потребителей.

Краны, в которых в городе можно набрать питьевой воды, нанесены на вэб-карту, все пункты отмечены QR-кодом, отсканировав который можно увидеть расположение других пунктов, где можно налить питьевой воды.

В районе Кесклинн краны с питьевой водой находятся в сквере Башенной площади со стороны пруда Шнелли (Нунне, 18), между монументом «Русалка» и пляжем, недалеко от перекрестка улиц Лоотси и Рейди-теэ (Лоотси, 8/1), неподалеку от мемориала Маарьямяэ на Пирита-теэ, рядом с площадкой для выгула собак в парке Тийгивески, рядом с Ярвевана-теэ неподалеку от автобусной остановки «Фильтри теэ» (Ярвевана-теэ, 3d), а также на парковке у леса Ярве (Ярвевана-теэ, 9g). Кроме того, краны находятся рядом с фонтанчиком между улицей Виру и Пярнуским шоссе (Виру, 27а), в Старом городе на углу улиц Харью и Нигулисте, на Тоомпеа в саду Датского короля, на Новом рынке, в Епископском саду, Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке при Ярвевана-теэ (Ярвевана-теэ, 7n) и в парке Кадриорг.

Также пункты, в которых можно налить питьевой воды, расположены на Вабаыхумуузеуми-теэ, рядом с административным зданием на пляже Пирита и на пешеходно-велосипедной дорожке в Астангу. Полный список доступен на вэб-карте.