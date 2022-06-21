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Война против Украины вынуждает Россию отказаться от двух мегапроектов

Deutsche Welle
Война против Украины вынуждает Россию отказаться от двух мегапроектов
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Сахалин.
Сахалин. Фото: Sergei Karpukhin

На фоне войны с Украиной Россия вынуждена отказаться сразу от двух мегапроектов из-за отсутствия у правительства финансовых средств, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью РБК во вторник, 21 июня.

Речь идет о строительстве моста на остров Сахалин и железной дороги между Якутском и Магаданом, совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 трлн рублей, пишет Deutsche Welle. Оба проекта не попали в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, поскольку в правительстве их сочли неприоритетными, пояснил Чекунков.

Вместо этого власти РФ намерены сосредоточиться на реализации проектов северной морской логистики, в первую очередь Северного морского пути, создании дополнительных пограничных переходов между Россией и Китаем, а также на наращивании складских мощностей.

Вариант концессии

По словам Алексея Чекункова, спасти железную дорогу между Якутском и Магаданом может принцип концессии (с участием частного капитала). Он, однако, отметил, что в нынешних условиях государство не может обеспечить бюджетное финансирование. Администрация Якутии оценивает стоимость дороги в 830 млрд - 1,7 трлн рублей, и выделить эти деньги, по словам министра, в нынешних условиях "немножко нереалистично". Тем не менее власти региона настаивают на реализации проекта и намерены провести планировочные работы уже этим летом.

Судьбу моста на Сахалин власти России связывают с "грузовой базой", то есть потенциальной нагрузкой на проект, без экономического обоснования проект нецелесообразен. Стоимость проекта ранее оценивалась в 600 млрд рублей с учетом подъездной инфраструктуры. Губернатор Сахалинской области заверял, что проект будет реализован, хотя спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов еще в 2020 году называл проект "дико дорогим".

По мнению Иванова, переправа необходима скорее с точки зрения психологии - чтобы показать связность, а не с точки зрения экономики. В то же время губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью РБК подчеркнул, что мост на Сахалин "напрашивается экономически", поскольку его возведение может подтолкнуть Японию к строительству своего моста на Сахалин, который обеспечит грузопоток.

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