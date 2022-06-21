По заказу AS Eesti Raudtee было обновлено освещение железнодорожного тоннеля, расположенного между улицей Техника, торговым центром Kristiine и стадионом Лиллекюла. Для обеспечения безопасности и комфорта движения пешеходов установлено энергосберегающее освещение, которое усиливается при входе в тоннель, а в остальное время освещение находится в экономичном режиме.
ФОТО ⟩ В Кристийне модернизировано освещение железнодорожного тоннеля Лиллекюла
«Мы обновили освещение в тоннеле Лиллекюла – заменили обычные лампы на светодиоды, установили датчики движения, освежили защитные решетки фонарей. Нововведения безусловно, будут способствовать более рациональному потреблению энергии и защите окружающей среды», – прокомментировал представитель AS Eesti Raudtee Маргус Тинт.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, это важный тоннель для местных жителей. «Этот железнодорожный туннель соединяет улицу Коткапоя в районе Кристийне с улицами Техника и Вяйке-Америка в центре города. Все больше и больше людей проходят через тоннель пешком или на велосипеде, поэтому важно, чтобы безопасность и комфорт людей, использующих тоннель, были обеспечены. В то же время, энергоэффективное решение освещения также приведет к экономии фиксированных затрат», – говорит Рийбе.
Недавно в Лиллекюла и других железнодорожных тоннелях прошла акция «Пожалуйста, слезай с велосипеда» и «Спасибо», чтобы обратить внимание велосипедистов на то, что при переходе железной дороги или проезда тоннеля следует сойти с велосипеда и везти его рядом с собой.