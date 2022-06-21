ФОТО ⟩ В Кристийне модернизировано освещение железнодорожного тоннеля Лиллекюла

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, это важный тоннель для местных жителей. «Этот железнодорожный туннель соединяет улицу Коткапоя в районе Кристийне с улицами Техника и Вяйке-Америка в центре города. Все больше и больше людей проходят через тоннель пешком или на велосипеде, поэтому важно, чтобы безопасность и комфорт людей, использующих тоннель, были обеспечены. В то же время, энергоэффективное решение освещения также приведет к экономии фиксированных затрат», – говорит Рийбе.