Джоанна Стингрей: «Я всегда была против войны»

- Джоанна, несколько лет назад вы рассказывали о планах сделать пару книг. С тех пор их вышло уже пять: «Стингрей в стране чудес», «Стингрей в Зазеркалье», «Русский рок. История», «Подлинная история русского рока», «Русский рок. Конец андеграунда».



- Скоро будет шестая: «Виктор Цой. Последний герой. История».



- О Цое написаны десятки книг. Что нового узнают читатели из этой книги?



- Там будут рисунки Виктора. Будут фото с репетиций «Кино», с концертов, с моей свадьбы. Я постаралась выбрать фотографии, которые раньше никто не видел. Есть кадры, которые могут быть не в фокусе, но иногда это даже интереснее. Но точно многие не видели японские фото, фото с поездки в США. Фотографии в этой книге – главное. У меня сохранилось много видео. Какие-то кадры из видео тоже вошли в книгу.