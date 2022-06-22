Анна Леонтьева ⟩ Туман войны: как россияне (не) справляются с мыслью о том, что их страна воюет

Примеры одобрения внезапно начавшейся войны, которые я видела в первые недели, были связаны с классическим конформизмом. Не убеждение, но мотив соответствовать нормам, какие бы они ни были, – таков механизм этого согласия. В экспериментах по выявлению конформизма обычно около 40% людей готово давать заведомо неверные ответы на вопросы, следуя группе, специально изображающей массовое заблуждение. Я встречала, например, одобрение угроз со стороны России в исполнении охранников в учреждениях и попутчиков в транспорте. Аргументированные возражения заставляли этих людей теряться и отступать, даже извиняясь.

В первые дни войны мое окружение живо интересовалось новостями. Люди делились переживаниями, ожиданиями, мыслями. Каждый высказанный протест был важен и нужен, каждое согласие в оценках – ценно. Обсуждая, мы переживали тот страшный факт, что наша страна развязала войну. Но в российском обществе отсутствует привычка группового обсуждения сложных вопросов.

Я, например, написала в родительский чат класса, где учится мой ребенок, что события, вероятно, будут обсуждаться среди детей и дала ссылку на антивоенную петицию. Сообщение повисло без ответа, а через сутки в чате началось обсуждение ближайшей экскурсии. Зато меня тут же личным сообщением поблагодарила другая мама. Сильная потребность в солидарности и связности на уровне сообществ никуда не делась, но за последние месяцы ее пересилил страх.

Привычка к войне