Волостная управа Козе приступает к переносу красноармейских памятников

По словам главы волости Козе Демиса Восса, волостная управа обсудила снос советских памятников в ответ на обращение 13 членов волостного совета от 31 мая. «Если 13 из 19 членов выразили желание убрать памятники и символы, прославляющие период оккупации, с территории волости Козе, значит, совет сформулировал свою волю», — сказал Восс.

Известно, что на территории волости Козе находятся две братские могилы погибших во Второй мировой войне: 37 человек, павших на стороне Красной Армии, захоронены в селе Рава и 33 – в поселке Козе.

В то время как братская могила села Рава находится рядом со старым школьным зданием и местом захоронения первой половины 2-го тысячелетия, т.е. Kääbaste mäe, то воинская могила поселка Козе находится на участке вместе с действующим теннисным кортом и детской площадкой. Кроме того, недалеко от места захоронения в посёлке Козе находится волостная управа, а также гимназия, молодежный центр, библиотека, магазины и рестораны. «Мы считаем, что место красноармейцев, павших в 1941-1944 годах, находится не рядом с могилами наших предков или детской площадкой», — сказал Восс.