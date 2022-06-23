Если мы посмотрим на величину номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Эстонской Республики, то в первом квартале этого года этот показатель сильно вырос: почти на одну пятую по сравнению с тем же периодом прошлого года. Единственная проблема, конечно, состоит в том, что в то же время выросли и цены, и, если убрать влияние инфляции, реальный рост будет намного скромнее – 4,3%. Хотя на самом деле это тоже неплохо.
Экономическая колонка ⟩ Когда рост экономики не в радость
В апреле и мае этого года рост цен ускорился еще больше, поэтому и во втором квартале можно ожидать сильного роста ВВП. Выручка от продаж компаний также увеличивается. 68% опрошенных Swedbank промышленных предприятий ожидают увеличения оборота, в основном за счет роста цен, а не столько за счет увеличения объемов производства. Людям, чья заработная плата идет рука об руку с ростом цен, у которых по-прежнему есть деньги, кажется, что причин для беспокойства нет. Занятость значительно улучшилась в первом квартале. Деньги, высвобождаемые из второй пенсионной ступени, вероятно, тоже пойдут на пользу.
Похоже, это подтверждается тем, что происходит на рынке недвижимости. В мае цены на квартиры в Таллинне выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом. С начала года они выросли почти на пятую часть. Средняя цена за квадратный метр была на двадцать евро ниже 3000 евро.
Не стоит считать, что среднюю цену за квадратный метр подстегнуло небольшое количество дорогостоящих сделок, как порой случалось прежде. Количество транзакций осталось на восемь процентов ниже в мае прошлого года, но увеличилось на 31% по сравнению с апрелем. Медианная цена очень резко выросла по сравнению с прошлым годом. Так, с уверенностью говорят агенты по недвижимости, уже в июне средняя цена квадратного метра в Таллинне превысит 3000 евро.
Это не чисто таллиннское проявление и не является характерным только для столицы Эстонии. За пределами города средняя цена квадратного метра квартир приближается к 1400 евро. Понятно, что деньги и у мира, и Эстонской Республики вовсе не закончились.
Дело в том, что изменение валового внутреннего продукта в реальном выражении за год может стать отрицательным в ближайшие кварталы. Экономический аналитик SEB Михкель Нестор в своем еженедельном комментарии назвал ситуацию невидимой рецессией. Он также обнаружил, что, как и во время пандемии коронавируса, это останется проблемой для статистиков и аналитиков. Почти все люди, вероятно, не согласны с этой оценкой, но действительно, по статистике небольшое количество людей пострадало от кризиса коронавируса.
Несмотря на то что более двух третей промышленных предприятий ожидали увеличения оборота, они были менее оптимистичны в отношении прибыли: около 30% ожидали ее роста или падения. Сырье и энергия стали намного дороже. Занятость в первом квартале была не совсем на докоронавирусном пике, но все же составляла колоссальные 69%. Дешевле в ближайшее время ничего не будет. В Эстонской Республике с ее бурным экономическим развитием и так наблюдается постоянное внутреннее ценовое давление, но сейчас оно идет к нам из-за границы в очень больших объемах. Остается, конечно, надежда, что оно начнет постепенно ослабевать, просто потому, что цены резко выросли во второй половине прошлого года.
Надежды на замедление роста цен предполагают, что не будет нового шока, способного подстегнуть инфляцию. Однако кто может предсказать, произойдет ли вообще такое потрясение и каким образом это отразится на населении Эстонии и на состоянии эстонской экономики. В начале года ходили разговоры о том, что перебои с поставками после пандемии коронавируса прекратятся. Возможно, введут новые экспортные ограничения на какие -то товары, например?