Экономическая колонка ⟩ Когда рост экономики не в радость

Дело в том, что изменение валового внутреннего продукта в реальном выражении за год может стать отрицательным в ближайшие кварталы. Экономический аналитик SEB Михкель Нестор в своем еженедельном комментарии назвал ситуацию невидимой рецессией. Он также обнаружил, что, как и во время пандемии коронавируса, это останется проблемой для статистиков и аналитиков. Почти все люди, вероятно, не согласны с этой оценкой, но действительно, по статистике небольшое количество людей пострадало от кризиса коронавируса.

Несмотря на то что более двух третей промышленных предприятий ожидали увеличения оборота, они были менее оптимистичны в отношении прибыли: около 30% ожидали ее роста или падения. Сырье и энергия стали намного дороже. Занятость в первом квартале была не совсем на докоронавирусном пике, но все же составляла колоссальные 69%. Дешевле в ближайшее время ничего не будет. В Эстонской Республике с ее бурным экономическим развитием и так наблюдается постоянное внутреннее ценовое давление, но сейчас оно идет к нам из-за границы в очень больших объемах. Остается, конечно, надежда, что оно начнет постепенно ослабевать, просто потому, что цены резко выросли во второй половине прошлого года.