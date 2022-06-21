РУСАДА не предложит убрать вещество из пробы Валиевой из списка запрещенных

Ранее спортивный врач, глава медицинского штаба футбольного клуба ЦСКА Эдуард Безуглов выпустил статью, где сообщил, что триметазидин активно не применялся спортсменами, даже когда был разрешен. По его словам, не существует клинических исследований, которые бы подтверждали его спортивную эффективность.

"Таких планов нет", - ответила начальник отдела науки РУСАДА Анна Кондакова на семинаре для СМИ в ответ на вопрос, есть ли у РУСАДА планы предложить WADA исключить триметазидин из запрещенного списка.

Триметазидин был обнаружен в малом количестве в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года на чемпионате России. В феврале Валиева завоевала золотую олимпийскую медаль Игр в Пекине в командном турнире, но на следующий день после победы стало известно о положительном допинг-тесте россиянки.