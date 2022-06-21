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Роднина о боксерском поединке Загитовой: девушки как с цепи сорвались

rus.postimees.ee
Роднина о боксерском поединке Загитовой: девушки как с цепи сорвались
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Ирина Роднина.
Ирина Роднина. Фото: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой принять участие в боксерском шоу-поединке, пишет sports.ru

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались», — сказала Роднина.

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