Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой принять участие в боксерском шоу-поединке, пишет sports.ru.
Роднина о боксерском поединке Загитовой: девушки как с цепи сорвались
Роднина о боксерском поединке Загитовой: девушки как с цепи сорвались
«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались», — сказала Роднина.