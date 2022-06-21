Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) предупреждает потребителей о продавце теплиц, автомобильных палаток, товаров для сада и навесов под названием Directexpo OÜ и его деятельности на сайте innovativetools.ee.
Свыше 80 обращений: департамент предупреждает потребителей об интернет-магазине
С департаментом связывались по инфотелефону, а также были отправлены более восьмидесяти письменных запросов о проблемах при заказе продукции на веб-сайте Directexpo OÜ. У департамента есть основания полагать, что количество потребителей, предъявляющих претензии к продавцу, значительно выше.
В комиссию по потребительским спорам обратились потребители, которые разместили заказы через сайт продавца https://innovativetools.ee. Согласно данным, указанным в обращениях, Directexpo OÜ не поставляет заказанный товар, не возвращает деньги в указанный срок и не реагирует на жалобы потребителей. Предприниматель не публиковал на своем сайте никакой информации о том, что есть какие-то проблемы с выполнением заказов, и продолжает продавать товар через свой сайт. Продавец уже удалил из интернет-магазина некоторые товары, которые он не может доставить (например, теплицы), но продолжение продажи других товаров все же может привести к увеличению числа потребителей, имеющих претензии к данному продавцу.
14 июня TTJA предупредил Directexpo OÜ об информировании общественности и обязал предприятие принять меры к тому, чтобы улучшить возможность связи и коммуникации с фирмой, а также принять меры по незамедлительному исполнению обязательств перед потребителями. Департамент установил срок для ответа 17 июня, но к установленному сроку от предприятия Directexpo OÜ никакого ответа не последовало.
21 июня TTJA выдало Directexpo OÜ предписание удалить с сайта товары, которые не могут быть доставлены потребителям в указанный срок, внести на сайт корректную информацию о сроках доставки, порядке разрешения жалоб и контактные данные предприятия.
TTJA объясняет, что в случае возникновения проблем с продавцом потребитель должен сначала связаться с продавцом. Согласно Закону о защите прав потребителей, продавец обязан обеспечить надлежащее обслуживание клиентов и ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней. Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, потребитель имеет право обратиться в TTJA.
Если товар не был доставлен в согласованный с потребителем срок, потребитель в первую очередь должен требовать от продавца доставки товара в разумный дополнительный срок. В случае неисполнения обязательства в течение дополнительного срока потребитель вправе потребовать возмещения ущерба либо отказаться от договора и взыскать уплаченную сумму.
Департамент рекомендует потребителям быть в курсе проблем, возникающих у продавца Directexpo OÜ, и в полной мере учитывать все риски, прежде чем размещать заказ на веб-сайте: https://innovativetools.ee.