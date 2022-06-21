Свыше 80 обращений: департамент предупреждает потребителей об интернет-магазине

С департаментом связывались по инфотелефону, а также были отправлены более восьмидесяти письменных запросов о проблемах при заказе продукции на веб-сайте Directexpo OÜ. У департамента есть основания полагать, что количество потребителей, предъявляющих претензии к продавцу, значительно выше.

В комиссию по потребительским спорам обратились потребители, которые разместили заказы через сайт продавца https://innovativetools.ee. Согласно данным, указанным в обращениях, Directexpo OÜ не поставляет заказанный товар, не возвращает деньги в указанный срок и не реагирует на жалобы потребителей. Предприниматель не публиковал на своем сайте никакой информации о том, что есть какие-то проблемы с выполнением заказов, и продолжает продавать товар через свой сайт. Продавец уже удалил из интернет-магазина некоторые товары, которые он не может доставить (например, теплицы), но продолжение продажи других товаров все же может привести к увеличению числа потребителей, имеющих претензии к данному продавцу.

14 июня TTJA предупредил Directexpo OÜ об информировании общественности и обязал предприятие принять меры к тому, чтобы улучшить возможность связи и коммуникации с фирмой, а также принять меры по незамедлительному исполнению обязательств перед потребителями. Департамент установил срок для ответа 17 июня, но к установленному сроку от предприятия Directexpo OÜ никакого ответа не последовало.