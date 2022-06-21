Исследование: в лесу женщины больше всего боятся заблудиться

«Часто эти страхи передаются по наследству от родителей, а то и вовсе берутся из сказок. Нам ведь вечно говорили, что если ноги промочишь, то заболеешь, а если пойдешь в лес, то обязательно встретишь медведя. На самом деле это просто страх перед чем-то чужим и незнакомым, что мы не можем контролировать», – сказала руководитель походов Näkid Metsa с опытом походов на дальние расстояния и одиночных походов Хелери Ханко на встрече женского клуба, посвященной походам. Самой Хелери встретиться в лесу с медведем посчастливилось дважды.



«В первый раз меня от медведя отделяли всего пара десятков метров, когда со мной была собака. Медведь, не преувеличивая, упал – так сильно он испугался собачьего лая. А затем он пустился наутек, – рассказала Хелери. – Вторая встреча с медведем произошла позапрошлым летом. Я увидела его в поле на расстоянии метров 150. Хоть медведь и был от меня на солидном расстоянии, увидев меня, он поспешил в направлении леса. Оба раза я чувствовала себя очень везучей».



По словам Хелери, медведи не представляют особой опасности для обычного туриста в Эстонии. В Эстонии на медведей охотились не одну сотню лет, поэтому они научились опасаться людей. «Поэтому именно живущие в Эстонии медведи считаются самыми дружелюбными медведями», – добавила она.



Результаты исследования показали, что более половины женщин в Эстонии ходят в походы раз в месяц, а более 70 процентов – не менее двух раз в год. При этом эстонки ходят в походы чаще русских. Меньше всего пеший туризм популярен среди жительниц Таллинна и Ида-Вирумаа.



Больше всего жительницы Эстонии любят ходить в походы с семьей и детьми, но популярен также активный отдых с друзьями и партнерами. Одиночные походы среди жительниц Эстонии популярны больше, чем среди женщин из других стан Балтии. По словам Кармен Корьюс, еще одной участвовавшей во встрече туристки-одиночницы, она стала самостоятельно ходить в походы два года назад.



«Одиночные походы помогли мне стать в большей степени эгоисткой и взять на себя ответственность за каждую сферу жизни. Женщины хотят постоянно заботиться о ком-то, а когда ты одна в лесу, такой обязанности нет. В одиночном походе я могу полной грудью наслаждаться жизнью без оглядки на время суток и других людей. Одиночные походы стали важным инструментом, который помог мне больше стать собой, научил принимать и ценить себя», – рассказала Кармен, которая в начале июня за семь дней преодолела 161 километр на отрезке Вызу–Палукюла.



«Начало июня – чудесное время для походов, – посоветовала она. – Именно сейчас природа особенно манит, она такая громкая и полна красок. Я в походе не сдерживалась и вовсю флиртовала с природой со своей стороны!»