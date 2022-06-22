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Населению Эстонии угрожает энергетическая бедность

Эрик Ару
Населению Эстонии угрожает энергетическая бедность
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Многим европейцам, очевидно, придется считать роскошью теплую комнату.
Многим европейцам, очевидно, придется считать роскошью теплую комнату. Фото: Kristjan Teedema/Tartu PM/Scanpix

Борьба с энергетической бедностью лежит в основе зеленого поворота и программы Европейской комиссии Fit for 55.

Чтобы помочь людям с низкими доходами перейти на современную энергию, Европейская комиссия предложила создать отдельный Социальный климатический фонд (Social Climate Fund), размер которого, к сожалению, уже не соответствует первоначально запланированному.

В первом квартале этого года в Эстонии официально проживало 15 559 человек, которые не могли оплачивать счета или испытывали с этим затруднения. Если человек получает прожиточное пособие, он также живет в так называемой «энергетической бедности». Второй критерий – когда доход на одного члена семьи ниже минимальной заработной платы. В экономически сложном 2020 году прожиточное пособие в Эстонии получили 18 295 человек.

По словам эксперта отдела энергетики Министерства экономики Тауно Хилимона, прошлой зимой уровень энергетической бедности в Эстонии снизился. «Большое влияние оказали широкомасштабные меры государства по компенсации затрат на энергию. Пока неизвестно, как изменится количество льготников следующей зимой и какие меры будут приняты. Увеличение прочих расходов также может начать сказываться на количестве получателей прожиточного минимума», – сказал Хилимон. Прошлой зимой государство возместило половину платы за сеть электроснабжения и плату за сеть природного газа всем потребителям. Муниципалитеты выплачивали прямые пособия малоимущим – к 1 июня этот показатель составил 13,6 млн евро. Львиная доля пошла на компенсацию цены на электроэнергию, 15 процентов на газ и 9 на теплоснабжение.

Кроме того, закон делит людей на группы риска в вопросе покупки энергии. В них входят все, кого Департамент статистики Эстонии считает «относительно бедными». Это сотни тысяч человек. В 2020 году относительный уровень бедности в Эстонии составлял 20,6 процента. Пожилые люди подвергаются наибольшему риску относительной бедности. К 2020 году таких людей старше 65 лет было 40,6 процентов.

Хилимон отметил, что пакет Fit for 55 не обязывает, но рекомендует государству повышать энергоэффективность социальных зданий, в которых проживают экономически уязвимые потребители. Насущно необходима и экспертная группа для консультирования политиков по вопросам энергетической бедности. По словам Хилимона, сейчас рассматривается схема отдельного финансирования энергосбережения для беднейших слоев населения. В частности, создание климатического фонда предусматривает перенаправление доходов от транспорта и торговли на поддержку групп риска (система ETS).

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