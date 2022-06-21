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Эстонские ученые выиграли награду «Европейский изобретатель года-2022»

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Эстонские ученые выиграли награду «Европейский изобретатель года-2022»
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Яан Лейс (в центре), Мати Арулепп (слева) и Анти Перксон (справа).
Яан Лейс (в центре), Мати Арулепп (слева) и Анти Перксон (справа). Фото: Tanel Meos / European Patent Office

Эстонские ученые Яан Лейс, Мати Арулепп и Анти Перксон благодаря изобретению, повышающему эффективность аккумуляторных суперконденсаторов, выиграли награду «Европейский изобретатель года» в категории промышленности.

Изобретение эстонских ученых существенно повышает эффективность аккумуляторных суперконденсаторов, которые сохраняют энергию в виде статического электричества и могут заряжаться за несколько секунд.

Награду эстонской команде вручили на церемонии в Мюнхене. «Европейский изобретатель года» – это одна из самых престижных европейских наград за инновации, ее каждый год вручают выдающимся изобретателям из Европы и остального мира, которые совершили исключительный вклад в общество, технологический прогресс и экономический рост.

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