Опубликованные результаты экономической деятельности показывают, что 2021 год, в ситуации после пандемии принес предприятию Amserv рост доходов от продаж и прибыли, но при этом уровень, который был до коронавируса, еще не достигнут.
Авторынок восстанавливается, но еще не достиг допандемийного уровня
По словам исполнительного руководителя Amserv Рене Варека, в фокусе предприятия второй год подряд после пандемии находится адаптация к сформировавшейся экономической реальности. «Отрадно, что, по сравнению с 2020 годом, мы смогли увеличить количество проданных автомобилей как в Эстонии, так и в группе в целом, но, к сожалению, с этим результатом мы все еще не достигли показателей продаж, которые были до пандемии», – сказал он. В 2021 году представительства, входящие в консолидированную группу концерна Amserv, всего продали 6041 автомобиль, что на 10,7 процентов больше, чем в 2020 году. В 2021 году предприятия концерна в общей сложности продали в Эстонии 3484 автомобиля (+8,2 процента по сравнению с 2020 годом) и 2557 автомобилей в Латвии (+14,3 процента по сравнению с 2020 годом).
Как отмечает член правления и финансовый руководитель Amserv Grupp AS Тыну Ванаюур, консолидированный доход от продаж Amserv Grupp AS в 2021 году составил 146,6 миллиона евро (в 2020 году – 125,3 миллиона евро), увеличившись на 17 процентов по сравнению с предыдущим периодом (в 2020 году – снижение на 15,2 процента). «К сожалению, доходы от продаж оказались чуть ниже результата 2019 года, предшествовавшего пандемии. Также в 2021 году в связи с восстановлением экономики выросли расходы на заработную плату, а также значительно дороже стали энергоносители и другие статьи расходов, что сказалось на результатах», – пояснил Ванаюур, по оценке которого это означает увеличение затрат предприятия более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Amserv Grupp завершила 2021 год с чистой прибылью в размере 4,2 миллиона евро (в 2020 году – 1,9 миллиона евро). Компания добилась рентабельности собственного капитала в размере 27,9 процента, а активов – в размере 11,6 процента. По словам Варека, рост чистой прибыли в 2021 году обусловлен получением внеочередной прибыли, полученной от продажи латвийской дочерней компании, оперирующей недвижимостью.
Всего в первом квартале 2022 года Amserv продала в Эстонии и Латвии 1369 новых автомобилей, что на 22 процента больше, чем в предыдущем году. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи подержанных автомобилей, когда наблюдался дефицит на авторынке, снизились на 17 процентов – до 332 единиц. Оборот предприятия в первом квартале 2022 года составил 44,8 миллиона евро.
По словам исполнительного руководителя Amserv Рене Варека, февральское вторжение России в Украину и сопутствующие этому экономические санкции влияют на экономическую среду в мире в текущем году – в том числе и на внутренние рынки Amserv. «Рост напряженности привел к резкому росту цен на энергоносители», – сказал он. По оценке финансового руководителя компании Тыну Ванаюура, военный конфликт, быстрая инфляция и продолжающаяся глобальная пандемия коронавируса также влияют на покупательную способность и возможности потребителей. «Кроме того, автомобильный сектор преследуют продолжающиеся проблемы с производством и поставками компонентов, которые вряд ли будут решены до 2023 года», – отметил он.
Как отмечает Варек, предприятие готово к развитию разных услуг. «Наша главная задача – продолжать предлагать клиентам превосходящий ожидания выбор и оставаться самой предпочтительной компанией по продажам и обслуживанию в нашем регионе. Мы также сохраняем свою роль крупного спонсора культуры и спорта – в первую очередь поддерживая Национальную оперу Эстония, разные школы парусного спорта в Таллинне и Пярну, а также поддерживая эстонское фехтование. В 2022 году Amserv также внесет вклад через Детский фонд в строительство детских площадок у Пярнуской и Тартуской больницах», – рассказал он.
Предприятие Amserv, отмечающее в этом году свой 30-летний юбилей деятельности, работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 10 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек