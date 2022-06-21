Авторынок восстанавливается, но еще не достиг допандемийного уровня

Amserv Grupp завершила 2021 год с чистой прибылью в размере 4,2 миллиона евро (в 2020 году – 1,9 миллиона евро). Компания добилась рентабельности собственного капитала в размере 27,9 процента, а активов – в размере 11,6 процента. По словам Варека, рост чистой прибыли в 2021 году обусловлен получением внеочередной прибыли, полученной от продажи латвийской дочерней компании, оперирующей недвижимостью.

Всего в первом квартале 2022 года Amserv продала в Эстонии и Латвии 1369 новых автомобилей, что на 22 процента больше, чем в предыдущем году. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи подержанных автомобилей, когда наблюдался дефицит на авторынке, снизились на 17 процентов – до 332 единиц. Оборот предприятия в первом квартале 2022 года составил 44,8 миллиона евро.

По словам исполнительного руководителя Amserv Рене Варека, февральское вторжение России в Украину и сопутствующие этому экономические санкции влияют на экономическую среду в мире в текущем году – в том числе и на внутренние рынки Amserv. «Рост напряженности привел к резкому росту цен на энергоносители», – сказал он. По оценке финансового руководителя компании Тыну Ванаюура, военный конфликт, быстрая инфляция и продолжающаяся глобальная пандемия коронавируса также влияют на покупательную способность и возможности потребителей. «Кроме того, автомобильный сектор преследуют продолжающиеся проблемы с производством и поставками компонентов, которые вряд ли будут решены до 2023 года», – отметил он.

Как отмечает Варек, предприятие готово к развитию разных услуг. «Наша главная задача – продолжать предлагать клиентам превосходящий ожидания выбор и оставаться самой предпочтительной компанией по продажам и обслуживанию в нашем регионе. Мы также сохраняем свою роль крупного спонсора культуры и спорта – в первую очередь поддерживая Национальную оперу Эстония, разные школы парусного спорта в Таллинне и Пярну, а также поддерживая эстонское фехтование. В 2022 году Amserv также внесет вклад через Детский фонд в строительство детских площадок у Пярнуской и Тартуской больницах», – рассказал он.