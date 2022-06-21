Андрес Сутть, министр предпринимательства и информационных технологий, исполняющий обязанности министра иностранных дел, заявил сегодня Совету по общим вопросам Европейского Союза в Люксембурге, что политика открытых дверей Европейского Союза должна продолжаться.
Сутть на Совете по общим вопросам в Люксембурге: двери Евросоюза открылись для Украины и Молдовы
Сутть приветствовал сделанную в пятницу четкую рекомендацию Европейской комиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, а также четкую европейскую перспективу и будущий статус кандидата для Грузии. "Я надеюсь, что 23-24 июня Верховный совет примет решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС и европейскую перспективу для Грузии. Это исторический момент для Европы. Двери Евросоюза открылись для Украины и Молдовы", — сказал Сутть.
В то же время он добавил, что переговоры должны начаться и с другими европейскими странами, разделяющими ценности, которые мы чтим в Европейском союзе.
«Политика открытых дверей Европейского союза должна продолжаться, и необходимо немедленно начать переговоры с Северной Македонией и Албанией», — подчеркнул Сутть. По его словам, европейская интеграция и более тесное сотрудничество между США особенно важны сейчас, когда Россия воюет в сердце Европы - в Украине. « В единстве заключается сила Европейского Союза», — добавил он.
Обсуждалась также конференция о будущем Европы, в итоговом отчете которой было 325 предложений. Большинство из них охватывают такие области, как климат, экономика, кибернетика и социальные вопросы. Однако окончательный отчет также содержит некоторые предложения по работе институтов Европейского союза, которые потребуют внесения поправок в учредительные договора ЕС. «Позиция Эстонии заключается в том, что в первую очередь необходимо начать реализацию содержательных предложений в рамках существующих учредительных договоров, которые были в интересах граждан», — сказал Сутть.