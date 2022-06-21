Сутть на Совете по общим вопросам в Люксембурге: двери Евросоюза открылись для Украины и Молдовы

Сутть приветствовал сделанную в пятницу четкую рекомендацию Европейской комиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, а также четкую европейскую перспективу и будущий статус кандидата для Грузии. "Я надеюсь, что 23-24 июня Верховный совет примет решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС и европейскую перспективу для Грузии. Это исторический момент для Европы. Двери Евросоюза открылись для Украины и Молдовы", — сказал Сутть.

В то же время он добавил, что переговоры должны начаться и с другими европейскими странами, разделяющими ценности, которые мы чтим в Европейском союзе.

«Политика открытых дверей Европейского союза должна продолжаться, и необходимо немедленно начать переговоры с Северной Македонией и Албанией», — подчеркнул Сутть. По его словам, европейская интеграция и более тесное сотрудничество между США особенно важны сейчас, когда Россия воюет в сердце Европы - в Украине. « В единстве заключается сила Европейского Союза», — добавил он.