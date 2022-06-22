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Кальюлайд: решение саммита ЕС в отношении Украины определит направление развития самого Евросоюза

Павел Соболев
Кальюлайд: решение саммита ЕС в отношении Украины определит направление развития самого Евросоюза
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  • Дав Украине «зеленый свет», Евросоюз подтвердит свои амбиции играть большую роль в геополитике
  • В окружении Путина достаточно людей, которые будут призывать его каким-то образом наказать Литву
  • Зерновой шантаж со стороны России красноречиво демонстрирует уровень цинизма людей в Кремле

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, заместитель председателя парламентской комиссии по делам Евросоюза Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся вероятности получения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, а также угроз в адрес Литвы, звучащих из Москвы.

- Страны-участники Инициативы трех морей в начале этой недели создали новый формат партнерства и предоставили Украине статус партнера-участника. Официально об этом объявил президент Польши Анджей Дуда на саммите Инициативы трех морей в Риге, в котором принимал участие и президент Эстонии Алар Карис. Вы тоже принимали участие в работе этого мероприятия в Риге. Что значит для Украины то решение, которое было принято в столице Латвии 20 июня?

- На это решение нужно смотреть в контексте всего движения Украины в сторону Евросоюза. Совершенно понятно, что двенадцать стран ЕС, которые участвуют в Инициативе трех морей, хотели выразить свою поддержку Украине в ее желании получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Однако, конечно, это не было единственной причиной такого шага в отношении Украины. Инициатива трех морей — это формат, в рамках которого занимаются премущественно экономическими вопросами. Эта организация сосредотачивается на развитии инфраструктуры, энергетики и цифровой сферы в этом регионе. Если посмотреть на карту Европы, то станет ясно, что Украина очень логично смотрится частью этой организации. Просто в силу своего географического положения. Со стороны Инициативы трех морей было очень логичным на той же самой неделе, когда на саммите ЕС будут обсуждать предоставление Украине кандидатского статуса, тоже признать Украину частью своего сообщества.

Вице-председатель Верховной Рады принимала участие в работе парламентских сессий на мероприятии в Риге. Причем она не просто пришла туда, чтобы выступить с речью, а активно участвовала в дискуссиях, касавшихся, например, вопросов энергетики и экономики. Эти дискуссии было очень оживленными, потому что в десяти из двенадцати стран, входящих в Инициативу трех морей, уровень инфляции сейчас превышает средний по ЕС.

Прогнозы по экономическому росту на этот год для большинства из этих стран тоже не слишком благоприятные. Все это показывает, что этот регион, объединяемый Инициативой трех морей, испытывает на себе очень сильное влияние войны в Украине. На экономике этих стран события вокруг Украины отражаются очень сильно. Возможно, сильнее, чем на государствах в самой западной части Европы. Поэтому этим двенадцати странам действительно есть о чем говорить с Украиной.

- 23 и 24 июня на саммите ЕС будет решаться вопрос о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС. Можно ли сказать, что и рекомендация Еврокомиссии, и ободряющие слова, сказанные в Киеве 16 июня тремя европейскими лидерами, указывают, что Украина наверняка получит вожделенный статус?

- Конечно, все эти шаги и сигналы последних дней показывают, что Украина должна получить положительный ответ на свою заявку о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Что лидеры стран ЕС, вероятно, согласятся с тем, что Украине нужно предоставить такой статус. На самом деле, дискуссия вокруг этой темы была очень интересной. Эта дискуссия была дискуссией не только о перспективах Украины, но и о направлении развития Евросоюза.

Если продолжать относиться к Евросоюзу как к чисто экономическому сообществу, которое занимается вопросами торговли, общего рынка, трансграничного движения рабочей силы и т. д., то нужно признать, что вопрос по заявке Украины решается очень просто. Украина подает ходатайство, брюссельские бюрократы смотрят строго по техническим параметрам, отвечает ли Украина необходимым критериям или не отвечает. Положительный или отрицательный ответ дается безо всякого привлечения политики. Однако всем понятно, что решение по Украине сейчас принимается во время войны, поэтому оно в любом случае будет политическим решением.

Если Украина получит положительный ответ, это покажет, что ЕС, Еврокомиссия, лидеры стран Европы хотят играть в геополитике более важную роль. Но очевидно, что для такой роли Евросоюзу необходимо, чтобы у него появились и военные возможности защищать свои интересы. Если вдруг возникнет такая нужда. Сейчас у Евросоюза таких самостоятельных возможностей нет. Именно поэтому, повторюсь, мне кажется, что вся эта дискуссия о возможном будущем Украины в ЕС в действительности является дискуссией о будущем самого ЕС. Это дискуссия о том, куда Европа хочет двигаться и какой она видит свою роль в мире.

- Москва заявила протест в связи с введенным Вильнюсом запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Литва ввела запрет, исполняя санкции ЕС. МИД РФ потребовал незамедлительной отмены этих рестрикций, указав, что Россия «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов». О каких действиях говорит российский МИД? О каких-то ответных экономических мерах? Или же теперь всегда, когда Россия говорит о защите национальных интересов, можно предполагать военную угрозу?

- Мои литовские коллеги, с которыми я общался в последние дни, сразу заострили внимание на том, что речь идет не о каких-то шагах, самостоятельно предпринятых правительством Литвы. Речь идет о санкциях, введенных Евросоюзом, исполнение которых правительство Литвы обязано обеспечить. Разговор Москвы о том, что конкретно Вильнюс предпринял какие-то антироссийские действия, причем полностью по собственной инициативе, является концептуально неверным.

Если говорить о возможной реакции России на запрет транзита грузов через территорию Литвы в Калининградскую область, то, к сожалению, нельзя исключать возможность каких-то провокаций военного характера. Ясно, что в окружении российского президента, с которым он обсуждает вопросы мировой политики, очень много людей с погонами. Так что Путину наверняка представят и варианты каких-то военных мер, которые можно принять.

С другой стороны, для серьезной паники я не вижу сейчас особых оснований. Очевидно, что все военные ресурсы России сейчас используются в реальной войне в Украине. Поэтому что-то масштабное в отношении Литвы Россия сейчас не предпримет. Небольшие же провокации, скажу еще раз, вполне возможны.

- Главы МИДов стран ЕС обсуждали в начале этой недели в Люксембурге проблему вывоза украинского зерна. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия совершает еще одно военное преступление, блокируя морской экспорт продовольствия из Украины. Готова ли Европа что-то активно делать, чтобы помогать вывозить зерно из Украины другим транспортом? Например, Джо Байден предлагал строить перевалочные пункты на польско-украинской границе, чтобы возить зерно по железной дороге. Будет ли ЕС вкладывать деньги в подобные проекты?

- Евросоюзу придется очень серьезно заниматься этим вопросом. Кремль и раньше никогда не волновала судьба простых людей. Можно вспомнить голод в Украине в 1930-х годах, когда погибли миллионы людей. Гибель этих людей никак не могла заставить руководство Советского Союза изменить свою политику. Вряд ли кого-то в этом руководстве сильно беспокоила эта трагедия. Включая даже тех людей, которые имели семейные связи с Украиной.

Во время украинского голодомора в Кремле никто не плакал из-за гибели миллионов, и вряд ли сейчас в Кремле есть кто-то, кого беспокоит перспектива голодной смерти для огромного количества людей на другом континенте. Для Запада же поиск путей разрешения этой ситуации является неизбежностью. Запад будет делать все для того, чтобы спасти эти жизни, стараясь, например, помогать странам, оказавшимся в самом бедственном положении, поставками гуманитарной помощи.

То, что судьба людей в этих бедных странах стала для России предметом торга, лишний раз показывает всю глубину цинизма людей в Кремле. На уровне же лидеров стран ЕС, к счастью, очень хорошо понимают, какую угрозу представляет из себя этот торг со стороны РФ, в том числе — и для самой Европы. Если будет возникать дефицит сырья для производства еды, рост цен на продукты в магазинах снова будет бить все рекорды. Так что эта проблема является по-настоящему глобальной.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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