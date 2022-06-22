Кальюлайд: решение саммита ЕС в отношении Украины определит направление развития самого Евросоюза

- Страны-участники Инициативы трех морей в начале этой недели создали новый формат партнерства и предоставили Украине статус партнера-участника. Официально об этом объявил президент Польши Анджей Дуда на саммите Инициативы трех морей в Риге, в котором принимал участие и президент Эстонии Алар Карис. Вы тоже принимали участие в работе этого мероприятия в Риге. Что значит для Украины то решение, которое было принято в столице Латвии 20 июня?

- На это решение нужно смотреть в контексте всего движения Украины в сторону Евросоюза. Совершенно понятно, что двенадцать стран ЕС, которые участвуют в Инициативе трех морей, хотели выразить свою поддержку Украине в ее желании получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Однако, конечно, это не было единственной причиной такого шага в отношении Украины. Инициатива трех морей — это формат, в рамках которого занимаются премущественно экономическими вопросами. Эта организация сосредотачивается на развитии инфраструктуры, энергетики и цифровой сферы в этом регионе. Если посмотреть на карту Европы, то станет ясно, что Украина очень логично смотрится частью этой организации. Просто в силу своего географического положения. Со стороны Инициативы трех морей было очень логичным на той же самой неделе, когда на саммите ЕС будут обсуждать предоставление Украине кандидатского статуса, тоже признать Украину частью своего сообщества.