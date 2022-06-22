Студия Postimees: станет ли Украина на этой неделе страной-кандидатом на вступление в Евросоюз?

- Страны-участники Инициативы трех морей в начале этой недели создали новый формат партнерства и предоставили Украине статус партнера-участника. Официально об этом объявил президент Польши Анджей Дуда на саммите Инициативы трех морей в Риге, в котором принимал участие и президент Эстонии Алар Карис. Что значит для Украины то решение, которое было принято в столице Латвии 20 июня?

- Москва заявила протест в связи с введенным Вильнюсом запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Литва ввела запрет, исполняя санкции ЕС. МИД РФ потребовал незамедлительной отмены этих рестрикций, указав, что Россия «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов». О каких действиях говорит российский МИД? О каких-то ответных экономических мерах? Или же теперь всегда, когда Россия говорит о защите национальных интересов, можно предполагать военную угрозу?

- Главы МИДов стран ЕС обсуждали в начале этой недели в Люксембурге проблему вывоза украинского зерна. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия совершает еще одно военное преступление, блокируя морской экспорт продовольствия из Украины. Готова ли Европа что-то активно делать, чтобы помогать вывозить зерно из Украины другим транспортом? Например, Джо Байден предлагал строить перевалочные пункты на польско-украинской границе, чтобы возить зерно по железной дороге. Будет ли ЕС вкладывать деньги в подобные проекты?