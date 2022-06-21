Партия «Отечество» готова прийти к компромиссу в вопросе повышения пособия на первого и второго ребенка, сообщил лидер отечественников Хелир-Вальдор Сеэдер. Об этом пишет Rus.ERR.
«Отечество» согласна на меньшее повышение пособия на первого и второго ребенка
«Отечество» согласна на меньшее повышение пособия на первого и второго ребенка
«Партия реформ хотела, чтобы детские пособия не повышались до 100 евро, а остановились на уровне 80 евро, и "Отечество" готово обсудить это предложение. Мы готовы прийти к компромиссу, если таково их требование», – сказал Сеэдер в интервью ERR.
Он подчеркнул, что при необходимости, «Отечество», как инициатор законопроекта о семейных пособиях, сделает это с очень тяжелым сердцем. По его словам, Партия реформ сделала предложение снизить пособия для многодетных семей, но «Отечество» выступает против.