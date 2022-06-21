«Отечество» согласна на меньшее повышение пособия на первого и второго ребенка

«Партия реформ хотела, чтобы детские пособия не повышались до 100 евро, а остановились на уровне 80 евро, и "Отечество" готово обсудить это предложение. Мы готовы прийти к компромиссу, если таково их требование», – сказал Сеэдер в интервью ERR.