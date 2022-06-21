В Риге задержан пророссийский активист Владимир Линдерман

Алла Березовская написала в Facebook, что Владимир Линдерман был задержан сегодня, 21 июня, в своей квартире.

Напомним, в декабре 2020 года Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Как сообщала «Медуза», СГБ Латвии задержала нескольких журналистов, которые сотрудничали с изданиями Sputnik и Baltnews, входящими в международное информационное агентство (МИА) «Россия сегодня».

Среди задержанных были – бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналист Андрей Солопенко и публицист Владимир Линдерман, сообщила в Facebook журналист Baltnews Алла Березовская. Саму Березовскую также задержали, после допроса всех их отпустили.

Всего обыски прошли как минимум у шести журналистов.

Их обвиняли в нарушении санкций Евросоюза из-за работы на МИА «Россия сегодня», утверждал Sputnik.

По данным архива агентства LETA, ранее пророссийский активист Линдерман фигурировал в нескольких уголовных процессах. Например, в апреле 2020 года СГБ прекратила возбужденное в 2018 году уголовное дело по поводу митинга, организованного Русским союзом Латвии (РСЛ) против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. Помимо Линдермана, в этом деле участвовали несколько человек, в том числе лидер РСЛ Татьяна Жданок и Александр Гапоненко.

В конце 2018 года Верховный суд оставил в силе решение Рижского окружного суда, оправдав двух граждан России и Линдермана в связи с инцидентом летом 2015 года на Адажской базе Национальных вооруженных сил.